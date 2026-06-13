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Konya'da av yasağı bitmeden kaçak ağ operasyonu

Konya'nın Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av yasağının sona ermesine sayılı günler kala kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetimler aralıksız sürüyor.

Konya'da av yasağı bitmeden kaçak ağ operasyonu
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya'nın Beyşehir Gölü'nde, balık av yasağının bitimine sayılı günler kala kaçak avcılıkla mücadele kapsamında operasyon yapıldı.
  • Denetimlerde göl sularına bırakılan sahipsiz kaçak ağlar ile filika ve çeşitli yasa dışı av malzemeleri ele geçirildi.
  • Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, koruma faaliyetlerinin 24 saat esasına göre sürdüğünü belirterek vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Yapılan kontrollerde göl sularına bırakılan sahipsiz kaçak ağlar ile çeşitli av malzemeleri ele geçirildi. Balıkların üreme döneminde korunması amacıyla uygulanan üç aylık av yasağının bitimine saatler kala Konya'nın Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Birimi ile Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı. 

Konya'da av yasağı bitmeden kaçak ağ operasyonu

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Ekipler tarafından göl çevresindeki karaya çıkış noktaları, sazlık alanlar ile balık ve sülük avlak sahalarında kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Denetimlerde göl içerisine bırakılan sahipsiz ağlar toplanırken, kaçak avcılıkta kullanıldığı değerlendirilen filika, ağ ve çeşitli istihsal malzemelerine de el konuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Beyşehir Gölü’nde koruma ve kontrol faaliyetlerinin 24 saat esasına göre sürdürüldüğü belirtilerek vatandaşlardan da duyarlılık istendi.

İHA

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