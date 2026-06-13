Konya'da Bangladeş rüzgarı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde geleneksel hale gelen Bangladeş Beyşehir Gölü Su Nilüferi Günü etkinliklerinin üçüncüsü, renkli görüntüler ve dostluk mesajları eşliğinde gerçekleştirildi.

Konya'da Bangladeş rüzgarı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Belediyesi ve Bangladeş Fahri Konsolosluğu iş birliğinde 3. Geleneksel Su Nilüferi Günü kutlandı.
  • Etkinliğe katılan Bangladeş Büyükelçisi Amanul Haq ve yerel yetkililer, dostluk ve kültürel yakınlaşma mesajları verdi.
  • Plaket takdimleri, Bangladeş şarkıları ve tekne turuyla renklenen program, Beyşehir'in doğasını ve kültürel bağları pekiştirdi.

Beyşehir Belediyesi ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Konya Fahri Konsolosluğu iş birliğinde düzenlenen etkinlikler, Beyşehir Gölü Nilüfer Bahçesi’nin bulunduğu Çiftlik Mahallesi kıyısındaki Su Nilüferi Tabiat Parkı’nda yapıldı. Programa katılan Bangladeş Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Amanul Haq, Beyşehir’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçeye her gelişinde kendisini ailesinin yanında gibi hissettiğini söyledi. Bangladeş Halk Cumhuriyeti Konya Fahri Konsolosu Deniz Bulkur ise üçüncü yılına ulaşan etkinliğin artık geleneksel bir kimlik kazandığını belirterek, Beyşehir’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konya'da Bangladeş rüzgarı

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Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da yaptığı konuşmada, Beyşehir’in gölü, tarihi, doğası ve insanıyla Konya’nın en özel ilçelerinden biri olduğunu vurguladı. Akpınar, suyun hayatın kaynağı, nilüferin ise zarafet, temizlik ve huzurun simgesi olduğunu belirterek, etkinliğin sadece doğa ve çevre organizasyonu değil, aynı zamanda kültürel yakınlaşmayı ve milletlerarası dostluğu güçlendiren anlamlı bir buluşma olduğunu söyledi. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise Beyşehir’in yalnızca doğal güzellikleriyle değil, farklı kültürleri bir araya getiren gönül iklimiyle de öne çıktığını ifade etti.

Konuşmaların ardından iki ülke protokol mensupları arasında karşılıklı plaket ve hediye takdimleri gerçekleştirildi. Programın devamında Bangladeş’e özgü şarkılar seslendirilirken, Beyşehir Gölü Nilüfer Bahçesi’ne düzenlenen tekne turu etkinliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.

İHA

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