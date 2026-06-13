Konya'da Bangladeş rüzgarı

Beyşehir Belediyesi ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Konya Fahri Konsolosluğu iş birliğinde düzenlenen etkinlikler, Beyşehir Gölü Nilüfer Bahçesi’nin bulunduğu Çiftlik Mahallesi kıyısındaki Su Nilüferi Tabiat Parkı’nda yapıldı. Programa katılan Bangladeş Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Amanul Haq, Beyşehir’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçeye her gelişinde kendisini ailesinin yanında gibi hissettiğini söyledi. Bangladeş Halk Cumhuriyeti Konya Fahri Konsolosu Deniz Bulkur ise üçüncü yılına ulaşan etkinliğin artık geleneksel bir kimlik kazandığını belirterek, Beyşehir’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da yaptığı konuşmada, Beyşehir’in gölü, tarihi, doğası ve insanıyla Konya’nın en özel ilçelerinden biri olduğunu vurguladı. Akpınar, suyun hayatın kaynağı, nilüferin ise zarafet, temizlik ve huzurun simgesi olduğunu belirterek, etkinliğin sadece doğa ve çevre organizasyonu değil, aynı zamanda kültürel yakınlaşmayı ve milletlerarası dostluğu güçlendiren anlamlı bir buluşma olduğunu söyledi. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise Beyşehir’in yalnızca doğal güzellikleriyle değil, farklı kültürleri bir araya getiren gönül iklimiyle de öne çıktığını ifade etti.

Konuşmaların ardından iki ülke protokol mensupları arasında karşılıklı plaket ve hediye takdimleri gerçekleştirildi. Programın devamında Bangladeş’e özgü şarkılar seslendirilirken, Beyşehir Gölü Nilüfer Bahçesi’ne düzenlenen tekne turu etkinliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.