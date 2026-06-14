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Falçatayla kulağı kesilen şahıs Konya'daki hastaneye sevk edildi

Aksaray'da Ömer Ç. (48), daha önce kızını kaçıran Ahmet Furkan Ö.'nün (24) bir kulağını falçatayla kesip, kopardı. Kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru S.G. (35) de arbede sırasında elinden yaralandı.

Falçatayla kulağı kesilen şahıs Konya'daki hastaneye sevk edildi
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
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Aksaray'da daha önce kızını kaçıran Ahmet Furkan Ö.'nün, çıkan kavgada falçatayla kulağının birini kesip koparan Ömer Ç. ile olaya karıştıkları öne sürülen yakınları Emir Ç. ve Tuğrul Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

Yaralı Ahmet Furkan Ö.’nün kopan kulağının dikilmesi için kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine giden ve kavgaya müdahale ederken arbedede falçatayla eli kesilip yaralanan polis memuru S.G.'nin de yapılan tedavisi sonrası taburcu olduğu belirtildi. 

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