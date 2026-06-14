  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da geleneksel okçuluk rüzgarı: Türk Yıldızı atışı alkış topladı

Konya'da geleneksel okçuluk rüzgarı: Türk Yıldızı atışı alkış topladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen Okçu Dostlar Nasreddin Hoca Buluşması, geleneksel Türk okçuluğuna gönül veren sporcuları bir araya getirdi.

Konya'da geleneksel okçuluk rüzgarı: Türk Yıldızı atışı alkış topladı
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Akşehir'in simge noktalarından Nasreddin Hoca Türbesi'nde iki gün süren etkinlik boyunca sporcular, geleneksel Türk okçuluğunun farklı branşlarında dereceye girebilmek için mücadele etti.

Konya'da geleneksel okçuluk rüzgarı: Türk Yıldızı atışı alkış topladı

YRP Konya Meram İlçe Başkanı Ceylan oldu
Bu Habere de Bak
YRP Konya Meram İlçe Başkanı Ceylan oldu

Organizasyonun ikinci gününde sabit puta atışları, takım atışları, darp atışları ve Türk Yıldızı atışları gerçekleştirildi.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Ödül törenine Akşehir Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, Akşehir İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Ahmet Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, AK Parti Akşehir İlçe Başkan Vekili Süleyman Eke, MHP Akşehir İlçe Başkanı Murat Yıldız, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

AA

Bakmadan Geçme

Konya'da ölümcül riskli ameliyat: Bebeğin eşi organlara yapıştı!
Konya’da ölümcül riskli ameliyat: Bebeğin eşi organlara yapıştı!
Konya'da görsel şölen: Yıldızlar Kilistra'nın tarihi dokusuyla birleşti
Konya'da görsel şölen: Yıldızlar Kilistra'nın tarihi dokusuyla birleşti
Konyaspor'da ayrılık kapıda!
Konyaspor'da ayrılık kapıda!
Konya'da vites körüğüne saklanan uyuşturucu ekipleri harekete geçirdi!
Konya'da vites körüğüne saklanan uyuşturucu ekipleri harekete geçirdi!
Karatay'da yeni sağlık merkezi hızla yükseliyor
Karatay’da yeni sağlık merkezi hızla yükseliyor
Konyalı sanayicilerden destek talebi
Konyalı sanayicilerden destek talebi