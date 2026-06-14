Konya Şehir Hastanesi'nde Yaşam Desteği Eğitimi tamamlandı

Mavi Destek Projesi kapsamında bugüne kadar 80 mavi kod çalışanı eğitim aldı, önümüzdeki dönemde 160 çalışana daha ulaşılması planlanıyor.

Konya Şehir Hastanesi olarak, İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla İl Sağlık Müdürlüğü Simülasyon Eğitim Merkezi’nde yürütülen Mavi Destek Projesi kapsamında düzenlenen 4. İleri Yaşam Desteği Eğitimi düzenlendi. Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde, hastane bünyesinde mavi kod çağrılarına müdahale eden sağlık profesyonellerinin bilgi, beceri ve ekip koordinasyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Eğitimler; güncel uluslararası kılavuzlar doğrultusunda simülasyon temelli ve uygulamalı yöntemlerle yürütülüyor.

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Akif Yazar konu hakkında yaptığı açıklamada, “Temel hedefimiz, Konya Şehir Hastanesi’nde mavi kod kapsamında sunulan kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) hizmetinin kalitesini daha ileri taşımaktır. Avrupa ve Amerika güncel yaşam desteği rehberleri doğrultusunda hazırlanan bu eğitimlerle, mavi kod ekiplerimizin yüksek standartlarda, etkin ve kaliteli KPR uygulamalarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Simülatif ve uygulamalı eğitim yaklaşımı sayesinde ekip performansını güçlendirerek hasta sonuçlarına doğrudan katkı sağlamayı hedefliyoruz.”şeklinde konuştu.

Etkinliğe eğitimciler olarak, Doç. Dr. Mehmet Akif Yazar, Dr. İlker Gürcüoğlu, Doç. Dr. Yasin Tire ve Uzm. Dr. Fatih Cemal Tekin katıldı.

Bugüne kadar Mavi Destek proje kapsamında 80 mavi kod çalışanı ileri yaşam desteği eğitimi alırken, önümüzdeki dönemde 160 mavi kod çalışanına daha eğitim verilerek programın daha geniş bir ekibe ulaştırılması planlanıyor.