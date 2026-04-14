Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Konya'da pasta kesti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Konya'da açılış gerçekleştirdi.
Haberin Özeti
- • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki Silah Taktikler Okul Komutanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi.
- • Açılışa Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları da katılarak, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün 15. yıl uçuşunu izledi.
- • Orgeneral Bayraktaroğlu ve beraberindeki komutanlar, ilk kez iki uçakla yapılan 15. yıl gösterisi sonrası SOLOTÜRK ekibiyle pasta kesti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2026'yı izlemek üzere geldiği Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki Silah Taktikler Okul Komutanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi.
Açılışta, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da bulundu.
SOLOTÜRK Konya Semalarından İzlendi
Bayraktaroğlu ve beraberindeki kuvvet komutanları daha sonra Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün 15. yıl uçuşunu Konya semalarında izledi.
İlk kez 15. yıla özel olarak iki uçakla gerçekleştirilen gösteri, izleyenlere unutulmaz bir deneyim sundu.
15. Yıl Pastası Kesildi
Gösteri uçuşunun ardından pist başında düzenlenen törende, Bayraktaroğlu ve beraberindeki kuvvet komutanları, SOLOTÜRK ekibiyle 15. yıl pastasını kesti.
Sıkça Sorulan Sorular
1. F-16 Uçak Gösterilerinde Kaç Ton Yakıt Harcanıyor
Yaklaşık 20 dakika süren gösterilerde 3,5 ton yakıt harcanıyor.
2. SOLOTÜRK Hareketi Nedir
Dünyada sadece SOLOTÜRK adı ile bilinen 20 dakika içinde 20 manevra hareketi ile SOLOTÜRK, 3 metrede iniş takımlarını toplayıp 10 metrede terse geçerek tırmanıyor.