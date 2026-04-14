  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Konya'da pasta kesti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Konya'da pasta kesti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Konya'da açılış gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Konya'da pasta kesti
Haberin Özeti

  • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki Silah Taktikler Okul Komutanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi.
  • Açılışa Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları da katılarak, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün 15. yıl uçuşunu izledi.
  • Orgeneral Bayraktaroğlu ve beraberindeki komutanlar, ilk kez iki uçakla yapılan 15. yıl gösterisi sonrası SOLOTÜRK ekibiyle pasta kesti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2026'yı izlemek üzere geldiği Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki Silah Taktikler Okul Komutanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da bulundu.

Konya semalarında görsel şölen: SOLOTÜRK nefes kesti
Bu Habere de Bak
Konya semalarında görsel şölen: SOLOTÜRK nefes kesti

Konya'da düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2026 kapsamında, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu tarafından Silah Taktikler Okul Komutanlığı'nın resmi açılışı gerçekleştirildi.

SOLOTÜRK Konya Semalarından İzlendi

Bayraktaroğlu ve beraberindeki kuvvet komutanları daha sonra Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün 15. yıl uçuşunu Konya semalarında izledi.

İlk kez 15. yıla özel olarak iki uçakla gerçekleştirilen gösteri, izleyenlere unutulmaz bir deneyim sundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda SOLOTÜRK'ün 15. yılına özel iki uçakla gerçekleştirdiği gösteri uçuşunu izledi.

15. Yıl Pastası Kesildi

Gösteri uçuşunun ardından pist başında düzenlenen törende, Bayraktaroğlu ve beraberindeki kuvvet komutanları, SOLOTÜRK ekibiyle 15. yıl pastasını kesti.

Konya'da deprem sonrası çatlak paniği: 2 bina tahliye!
Bu Habere de Bak
Konya'da deprem sonrası çatlak paniği: 2 bina tahliye!

 

Sıkça Sorulan Sorular

1. F-16 Uçak Gösterilerinde Kaç Ton Yakıt Harcanıyor

Yaklaşık 20 dakika süren gösterilerde 3,5 ton yakıt harcanıyor.

2. SOLOTÜRK Hareketi Nedir

Dünyada sadece SOLOTÜRK adı ile bilinen 20 dakika içinde 20 manevra hareketi ile SOLOTÜRK, 3 metrede iniş takımlarını toplayıp 10 metrede terse geçerek tırmanıyor.

Bakmadan Geçme

Konya semalarında görsel şölen: SOLOTÜRK nefes kesti
Konya semalarında görsel şölen: SOLOTÜRK nefes kesti
Konya'da deprem sonrası çatlak paniği: 2 bina tahliye!
Konya’da deprem sonrası çatlak paniği: 2 bina tahliye!
Konya Büyükşehir, bölgeye kazandırılacak olan binaların temelini attı
Konya Büyükşehir, bölgeye kazandırılacak olan binaların temelini attı
Konya'da 'Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi'
Konya'da 'Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi'
Konya'da 21 yılın sonunda kamburluğundan kurtuldu
Konya'da 21 yılın sonunda kamburluğundan kurtuldu
Konyaspor-Fenerbahçe maçının biletleri el yakıyor!
Konyaspor-Fenerbahçe maçının biletleri el yakıyor!