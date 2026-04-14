İstifa eden Burak Yılmaz'dan zehir zemberek sözler!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıklayarak, “Bahis soruşturması sadece bana karşı yapıldı. Ben temizim çünkü. Temiz olduğum için sonuna kadar gidilsin dedim gitmediler. Beni susturmak için bunu yaptılar. Ondan sonra da bugüne kadar beni her maçta doğradılar” dedi. Rizespor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Gaziantep FK’nın Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kendisi yüzünden hakemlerin Gaziantep FK’nın aleyhinde kararlar verildiğini öne sürerek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Karşılaşmanın ardından gerçekleşen basın toplantısında konuşan Yılmaz, "Kazanmak için her şeyi yaptık Rizespor’dan daha ziyade hakemi tutamadık hiç. Rizespor’u tebrik ederim galibiyetinden dolayı ama hakemin ikinci golden sonraki yaptığı şey. Yazık günah. Kazanmaya yakın olan bizdik. Bugün oyunu geçip sizinle başka bir şey konuşmak istiyorum. Yürekli olan bir dijital platform varsa Gaziantepspor’a yapılan hakem hatalarını çıkartsın. Bugün yediğimiz ikinci gol bence yüzde yüz fauldü. 1-0 önce geçtikten sonra hakem tatlı tatlı doğramalarını yaptı. Aut olan pozisyonu korner verdi. Bu durum futbolda gelen giden ve bundan sonra da olacak şeyler" dedi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve TFF Yöneticisi Fuat Göktaş’ın ilk önce kendisini arayarak bahis oynadığının tespit edildiğini, sonrasında yeniden arayarak ‘Yanlış Burak Yılmaz’mış’ dediğini dile getiren Yılmaz şöyle konuştu, “Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı? Neler geldi neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş ile istedikleri gibi oynatıyorlar, indiriyorlar. Yaşadığım problemi anlatayım size Devre arasında Fuat Göktaş beni aradı. 'Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış' dedi. 'Ne diyorsun abi' dedim. 'Ben 2010-2011'i yaşamışım, 'bahis olayı benim karın ağrım' dedim telefonu kapattım. 15 dakika sonra tekrar aradı. 'Özür dilerim yanlış Burak Yılmaz'mış. Iğdır'da birisiymiş, çıkarttırdım' dedi”.

“Benim alnım açık başım dik. Nasıl bahis oynanır, nerden oynanır bilmem öyle şeyleri ve ihtiyacımda yok. Ben Mecnun başkanı aradım ve karıştı ortalık. Sonra 3 gün sonra Kocaeli maçında hakem hiçbir şey yokken beni attı. Atılana kadar hiçbir şey yapmadım. Ama atıldıktan sonra verdiğim tepki hatalıydı. Ondan sonra Fuat Göktaş'ı aradım. Bir tane yalan söylüyorsam Allah’ın, dinin, kitabın üzerine yemin ederim. Fuat Göktaş'ı aradım ve yanlış konuştum. Çünkü bana yoklama çektiler. Ben miyim diye acaba bana yoklama çektiler. Yanlış konuştum kendisine ve ondan sonra da bugüne kadar beni her maçta doğradılar”.

“Federasyon bunu yapıyor. Bahis oynayanları çıkarttırdım dedi. Demediyse Allah şahidim olsun. Ben Kocaeli maçından sonra açtığım telefonda yanlış kelimeler söyledim Fuat Göktaş’a o da benim hatam ama ondan sonra bana ve Gaziantepspor’a gereğini yaptılar ve beni doğradılar. Federasyon bu şekilde ilerliyor. Hakemler kötü. Merkez Hakem Kurulu başkanı kötü. Niye gitmiyor? Nedir bunların dokunulmazlığı? Hakemler çok kötü kardeşim. Galatasaray da şikayetçi, Karagümrük de şikayetçi. Niye, nasıl düzelecek abi. Ahbap-çavuş ilişkisiyle yürüyor ona üzülüyorum”.

Gaziantep şehrine de kırgınım

Gaziantep şehrine de kırgın olduğunu sözlerine ekleyen Yılmaz şöyle konuştu, “Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü her gün İbrahim başkanla konuş, Mecnun başkanla konuş. Mecnun başkan bana dedi ki, o Burak Yılmaz açıklanmadı çünkü altyapıları açıklamadık. Hayır, kardeşim burada bir adaletsizlik ve terbiyesizlik var. Burada bir hak yeme var. Bunu bir tek ben söylüyorum çünkü benim anlım açık ve ak. Ama şükürler olsun. Bu böyle gitmez. Dünya Kupası'na getirdiler bizi hepsinin başımızın üstüne yeri var. Ama Türk futbolu nereye gidiyor. Dibe çöktü. Niye herkes hakem konuşuyor. Ben neden bugün Rizespor’un iyi oynamasını konuşmuyorum. Ben teknik direktörlüğe başlayalı iki buçuk sene oldu ve anlım açık başım dik”.

“Gaziantep’e çok kırgınım. Habire konuşmalar oluyor. 'Burak Yılmaz para alıyor' diye. Oyuncularım için çok fedakarlık yaptım. Primler yatsın diye. Kendi içindeki çatışmalardan dolayı beni çok kırdılar. Bu zamana kadar neden gitmedin derseniz bir söz verdim. Başkanım ağır ameliyat geçirdi ve seni bırakmayacağım dedim. Ama bu hakemlerle olmaz. Şampiyon olanda içime sinmez, küme düşende içime sinmez. Bu federasyon başkanıyla olmaz. Ferhat Gündoğdu denilen adamın, Fuat Göktaş denilen adamın orada kuklası olmuş herkes. Bana ceza verecekler, istediklerini verseler. Birilerinin bunu söylemesi lazımdı. Hiç kimse bana bahis oynamış muamelesi yapmaz. Fuat Göktaş’a sesleniyorum buradan. Bana yoklama çekti. Benim Trabzonspor’da bu konuda karın ağrım var. Bana yapamazsın. Yalanım varsa çıksınlar cevap versinler. Bırakıyorum ben”.

Sadece bana karşı yapıldı

Bahis noktasında kendisinin temiz olduğunu ve verdiği bir röportaj nedeniyle tüm olumsuzlukları yaşadığını ifade eden Yılmaz, "Benimle Antalya’da bir röportaj yapılıyordu. Bahisle alakalı sonuna kadar gidilsin dedim. Sizde bir laf vardır horona girdin mi dik oynarsın. Dik oynayacaksın. Sonuna kadar gideceksin isim ayırt etmeyeceksin. ‘Sen bilmiyor musun kimlerin ne olduğunu?’ Ben biliyorum diye sen bana yoklama çekiyorsun böyle röportaj yaptım diye. Benimle bu konuşmayı yaptıktan iki saat sonra hocalar açıklandı, Burak Yılmaz neden yoktu. Fuat Göktaş, Ferhat Gündoğdu. İkisi almışlar sazı eline bir oraya bir buraya indiriyorlar. Sadece bana karşı yapıldı. Ben temizim çünkü. Temiz olduğum için sonuna kadar gidilsin dedim gitmediler. Beni susturmak için bunu yaptılar, çok net. Ben buradayım bir tane canım var o da benim değil. Beni tehdit edemezsiniz" dedi.

