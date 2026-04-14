Konyaspor'da Antalyaspor mesaisi başladı

Tümosan Konyaspor’da Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçının mesaisi start aldı. Geçtiğimiz pazar günü sahasında ligde kalma adına Fatih Karagümrük karşısında kritik bir galibiyete imza atan yeşil-beyazlı temsilcimiz dün izin yaptı. Anadolu Kartalı bugün öğle saatlerinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla 17 Nisan Cuma günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Yeşil-beyazlılar hafta boyunca çalışmalarını günde yapacağı tek idmanlarla sürdürecek. Antalya seferi perşembe günü başlayacak. Ligde son 5 maçını kaybetmeyerek düşme hattından 11 puan uzaklaşan Konyaspor, henüz düşme korkusunu üzerinden atamayan Antalyaspor karşısına puan ya da puanlar için çıkacak. Anadolu Kartalı, kalan 5 haftada maksimum puanı toplayıp, sezonu en üst sıralarda tamamlamak istiyor.