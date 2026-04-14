Konyasporlu Uğurcan'dan taraftara mesaj var!

Konyaspor’un başarılı stoperi Uğurcan Yazğılı, Fatih Karagümrük maçı sonrasında taraftarlar tarafından alkışlanarak tribüne çağrıldı. Sezonun genelinde eleştirilere maruz kalan yeşil-beyazlı futbolcu, bu kez performansıyla tam not alarak taraftarların alkışını topladı. Uğurcan Yazğılı, Nagalo’nun yokluğunda Karagümrük maçına ilk 11’de başladı. Galibiyeti değerlendiren Uğurcan Yazğılı, “Rahatladık ama kalan maçlarda 3 puan için elimizden geleni yapacağız. Konyaspor'u en iyi yerlerde ligi bitirmesi için çaba göstereceğiz. Önümüzde ligde Antalyaspor ve kupada önemli bir Fenerbahçe maçımız var. Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz, hedeflerimiz var. Ligde de işimiz bitmedi. Kalan bütün maçlarımızı kazanmak için aynı şekilde devam edeceğiz. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün bizi yalnız bırakmadılar her zaman olduğu gibi. Onları evlerine mutlu göndermek istiyorduk. Böyle maçlarda bizler için itici güç oluyorlar. Aynı desteği sezon sonuna kadar bekliyoruz” şeklinde konuştu.