  Konyaspor'dan Trabzon'a gitmişti! Formaya hasret

Trabzonspor'a ara transferde gelen Umut Nayir, Süper Lig'de 178 dakika forma giydi

  • Ara transferde Konyaspor'dan Trabzonspor'a geçen Umut Nayir, Süper Lig'de sadece 178 dakika forma giyebildi ve gol katkısı sağlayamadı.
  • Konyaspor'da 19 maçta ilk 11 başlayıp 8 gol atan Nayir, yeni takımında 10 haftada sadece 1 asistle yetindi.
  • Trabzonspor'da sadece 1 maçta ilk 11'de görev alan Umut Nayir, Paul Onuachu'nun sakatlığında bile yedek kulübesinde kaldı.

Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Umut Nayir, Trendyol Süper Lig'deki 10 haftalık sürede sadece 178 dakika forma şansı buldu. Bu sezon Tümosan Konyaspor formasıyla ligin ilk 19 karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Umut Nayir, 1671 dakika süre alarak rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Ardından bordo-mavili takıma transfer olan Umut Nayir, fazla forma şansı bulamazken yeni takımına gol katkısı da sağlayamadı.

Yedek kulübesinde oturdu

Umut Nayir, ligin son 10 haftasında sadece ikas Eyüpspor maçında olmak üzere 1 maçta ilk 11'de sahaya çıkarken ilk 45 dakika görev yaptı. Bordo-mavili formayla 10 haftalık sürede 178 dakika forma giyen Umut, sadece Samsunspor maçında verdiği pasla gole katkı sağladı.

Forma giydiği maçlar

Trabzonspor'da ligin 20. haftasındaki Antalyaspor maçıyla forma giymeye başlayarak 21 dakika süre alan bordo-mavili futbolcu, 21. haftadaki Samsunspor karşılaşmasında 18 dakika, 22. haftadaki Fenerbahçe mücadelesinde 26 ve 23. haftadaki Gaziantep FK maçında 24 dakika görev aldı. Ligin 24. haftasındaki Fatih Karagümrük maçında oyuna dahil edilmeyen Umut Nayir, 25. haftada Kayserispor karşısında 14, 26. haftasındaki Rizespor maçında 15, 27. haftadaki Eyüpspor karşılaşmasında 45 dakika, 28. haftadaki Galatasaray maçında 2, en son Alanyaspor maçında ise 13 dakika görev yaptı. Umut Nayir, en son oynanan Alanyaspor maçında 22 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Paul Onuachu'nun sakatlığında ilk 11'de tercih edilmedi.

Konya semalarında görsel şölen: SOLOTÜRK nefes kesti
