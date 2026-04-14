  O istatistikte İngiltere birinci, Türkiye ikinci sırada!

O istatistikte İngiltere birinci, Türkiye ikinci sırada!

İngiltere Premier Lig, Avrupa'nın öne çıkan 10 ligi arasında bu sezon kendi kalesine atılan gollerde açık ara zirvede yer alıyor

O istatistikte İngiltere birinci, Türkiye ikinci sırada!
Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde kıtanın 5 büyük futbol organizasyonuna sahip İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde bu sezon şimdiye kadar kendi kalesine atılan gol sayıları dikkati çekiyor. UEFA sıralamasında Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan Premier Lig'de bu sezon 32 futbolcu kendi kalesine 35 gol attı. Wolverhampton'ın Kolombiyalı stoperi Yerson Mosquera, Nottingham Forest'tan Murillo, Burnley'nin Fransız stoperi Maxime Esteve, bu sezon topu ikişer kez kendi ağlarına gönderdi.

Türkiye'de 21 gol

Süper Lig'de ise bu sezon şimdiye kadar 20 oyuncu kendi kalesini 21 kez havalandırdı. Trendyol Süper Lig takımları arasında en fazla kendi kalesine golü, Fatih Karagümrük (4 gol) ve Kayserispor (3 gol) gördü. Dört büyükler arasında bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da futbolcular, kendi kalelerine birer gol attı.

Avrupa Ligi'nde '6'lı Final' başlıyor
Bu Habere de Bak
Avrupa Ligi'nde ‘6'lı Final’ başlıyor

Fransa Ligue 1'de 21 gol

Fransa Ligue 1'de bu sezon kendi kalesine 21 gol atıldı. İspanya LaLiga, Portekiz Liga ve Hollanda Eredivisie'de bu sezon takımlar kendi kalesinde 20'şer gol gördü. Almanya Bundesliga ve Belçika Jupiler Pro'da ise kendi kalesine 19'ar gol kaydedildi. Avrupa'nın 2025/26 sezonunda en büyük 10 ligde kendi kalesine atılan gol sayıları şu şekilde:

Ülke ve Ligi    Lig    Kendi kalesine atılan gol


İngiltere    Premier Lig    35
Türkiye    Süper Lig    21
Fransa        Ligue 1        21
Portekiz    Liga        20
Hollanda    Eredivisie    20
İspanya    LaLiga        20
Belçika        Jupiler Pro    19
Almanya    Bundesliga    19
İtalya        Serie A        18
Çekya        Chance Liga    16
 

AA

Bakmadan Geçme

Konya semalarında görsel şölen: SOLOTÜRK nefes kesti
Konya semalarında görsel şölen: SOLOTÜRK nefes kesti
Konya'da deprem sonrası çatlak paniği: 2 bina tahliye!
Konya’da deprem sonrası çatlak paniği: 2 bina tahliye!
Konya Büyükşehir, bölgeye kazandırılacak olan binaların temelini attı
Konya Büyükşehir, bölgeye kazandırılacak olan binaların temelini attı
Konya'da 'Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi'
Konya'da 'Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi'
Konya'da 21 yılın sonunda kamburluğundan kurtuldu
Konya'da 21 yılın sonunda kamburluğundan kurtuldu
Konyaspor-Fenerbahçe maçının biletleri el yakıyor!
Konyaspor-Fenerbahçe maçının biletleri el yakıyor!