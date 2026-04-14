Konya'da 'Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi'

Konya'da Karatay Belediyesi ile Enderun Eğitim Vakfı iş birliğinde “Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi” ikinci oturumunu Aziziye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Gerçek İletişim “Yargısızca Duymak”tır

Özburun, evlilikte sağlıklı iletişimin temelinde “yargısızca duymak” olduğunu belirtti. Çoğu zaman insanların karşısındakini dinelmediğini sadece dinliyormuş gibi yaptığına değinen Özburun, bunun gerçek bir iletişim olmadığını ifade etti.

İnsanların içindeki eleştirel düşünceleri susturup karşısındakine yargısız bir şekilde kulak verdiğinde gerçek bir iletişimin sağlanacağını aktaran Özburun, duyguların düşüncelerden daha önemli olduğunu vurguladı.

İlişkilerde Güvenin Önemi

Etkili iletişimin kişinin önce kendisiyle kurduğu iletişimle başladığını kaydeden Özburun, duyguların doğru yönetilememesi halinde bireyleri olumsuz davranışlara sürükleyebileceğini belirtti. İlişkilerde güven duygusunun önemine de değinen Dr. Nazlı Özburun, çiftlerin birbirlerine asgari düzeyde güven duymalarının sağlıklı bir bağ kurmak için gerekli olduğunu söyledi.

Akademi Programı

Akademi programı; 24 Nisan’da Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber “Çocuk Eğitimi ve Ebeveynlik”, 8 Mayıs’ta yazar Abdülkerim Temizcan “Aile Ekonomisi ve Ev Yönetimi” ve 22 Mayıs’ta Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin “Dijital Dünyada Aile” başlıklarıyla sürecek. Program evli ve 40 yaşına akdar olan çiftleri kapsıyor.

