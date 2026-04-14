Konya'da 'Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi'

Konya'da evli çiftlere yönelik, Karatay Belediyesi ile Enderun Eğitim Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen akademi devam ediyor.

Konya'da 'Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi'
Karatay BelediyesiBülten
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya'da, Karatay Belediyesi ve Enderun Eğitim Vakfı iş birliğindeki "Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi" ikinci oturumunu gerçekleştirdi.
  • Akademinin bu haftaki konuğu Dr. Nazlı Özburun, "Evlilikte İletişim Sanatı" başlığıyla yargısız dinleme ve güvenin önemini vurguladı.
  • Evli ve 40 yaş altı çiftlere yönelik akademi, 24 Nisan'dan 22 Mayıs'a kadar farklı konularla devam edecek.

Konya'da Karatay Belediyesi ile Enderun Eğitim Vakfı iş birliğinde “Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi” ikinci oturumunu Aziziye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. 

Programın bu haftaki konuğu yazar Dr. Nazlı Özburun oldu.

Konya'da 21 yılın sonunda kamburluğundan kurtuldu
Bu Habere de Bak
Konya'da 21 yılın sonunda kamburluğundan kurtuldu

 Özburun, “Evlilikte İletişim Sanatı” başlığıyla önemli bilgiler paylaştı.

Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi'nde 'Evlilikte İletişim Sanatı' başlığıyla sunum yapan Dr. Nazlı Özburun, sağlıklı bir aile yapısında yargısız dinlemenin ve duyguları doğru yönetmenin önemini vurguladı

Gerçek İletişim “Yargısızca Duymak”tır

Özburun, evlilikte sağlıklı iletişimin temelinde “yargısızca duymak” olduğunu belirtti. Çoğu zaman insanların karşısındakini dinelmediğini sadece dinliyormuş gibi yaptığına değinen Özburun, bunun gerçek bir iletişim olmadığını ifade etti.

İnsanların içindeki eleştirel düşünceleri susturup karşısındakine yargısız bir şekilde kulak verdiğinde gerçek bir iletişimin sağlanacağını aktaran Özburun, duyguların düşüncelerden daha önemli olduğunu vurguladı.

Konya Karatay Belediyesi ve Enderun Eğitim Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi'nin ikinci oturumu yazar Dr. Nazlı Özburun'un katılımıyla Aziziye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konya dahil 8 ilde 'change' şebekesine darbe!
Bu Habere de Bak
Konya dahil 8 ilde 'change' şebekesine darbe!

İlişkilerde Güvenin Önemi

Etkili iletişimin kişinin önce kendisiyle kurduğu iletişimle başladığını kaydeden Özburun, duyguların doğru yönetilememesi halinde bireyleri olumsuz davranışlara sürükleyebileceğini belirtti. İlişkilerde güven duygusunun önemine de değinen Dr. Nazlı Özburun, çiftlerin birbirlerine asgari düzeyde güven duymalarının sağlıklı bir bağ kurmak için gerekli olduğunu söyledi.

Karatay Belediyesi Aziziye Kültür Merkezi'nde 40 yaş altı çiftlere yönelik süren akademi programında; Mehmet Teber, Abdülkerim Temizcan ve Fatih Hilmi Çetin aile ekonomisinden dijital dünyaya kadar farklı konularda eğitimler verecek

Akademi Programı

Akademi programı; 24 Nisan’da Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber “Çocuk Eğitimi ve Ebeveynlik”, 8 Mayıs’ta yazar Abdülkerim Temizcan “Aile Ekonomisi ve Ev Yönetimi” ve 22 Mayıs’ta Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin “Dijital Dünyada Aile” başlıklarıyla sürecek. Program evli ve 40 yaşına akdar olan çiftleri kapsıyor.
 

Karatay Belediyesi

Bakmadan Geçme

Konya semalarında görsel şölen: SOLOTÜRK nefes kesti
Konya semalarında görsel şölen: SOLOTÜRK nefes kesti
Konya'da deprem sonrası çatlak paniği: 2 bina tahliye!
Konya’da deprem sonrası çatlak paniği: 2 bina tahliye!
Konya Büyükşehir, bölgeye kazandırılacak olan binaların temelini attı
Konya Büyükşehir, bölgeye kazandırılacak olan binaların temelini attı
Konya'da 'Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi'
Konya'da 'Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi'
Konya'da 21 yılın sonunda kamburluğundan kurtuldu
Konya'da 21 yılın sonunda kamburluğundan kurtuldu
Konyaspor-Fenerbahçe maçının biletleri el yakıyor!
Konyaspor-Fenerbahçe maçının biletleri el yakıyor!