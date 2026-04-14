  • Konya'da 21 yılın sonunda kamburluğundan kurtuldu

Konya'da 21 yıldır kamburluğu sebebiyle yürüyemeyen kifoz hastası 12 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Anadolu Ajansı
Konya'da ikamet eden 34 yaşındaki Hayrullah Karaca, kamburluğu sebebiyle düz yatamama ve yürüyememe şikayeti üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Konya'da kamburluk sebebiyle düz yatamayan ve yürüyemeyen 34 yaşındaki hastanın, Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki ameliyat sonrası ağrılarından kurtularak bağımsız yürümeye başladığı anlar.

Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sertdemir, hastanın ileri derecede kifozu olduğunu belirtti.

NEÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde ileri derece kamburluk teşhisi konulan hastanın, nöromonitör eşliğinde 5 omurgasının düzeltildiği başarılı cerrahi operasyon ve tedavi süreci.
Yaklaşık 12 saat süren ameliyatla omurgası düzelen Karaca, fizik tedavi sürecinin ardından 6 ay içerisinde ihtiyaçlarını bağımsız karşılayabilir hale geldi.

Hastanın muayenesinde az da olsa bacaklarında hareket tespit edilmesinin kendilerine ümit verdiğini anlatan Sertdemir, şu ifadelerde bulundu:

“Yürümemeye bağlı, 21 yılın getirdiği etkiye bağlı olarak, bacak kaslarında çok ciddi erimeler vardı. Görüntülemeler sonucunda hastada çok ileri derecede kamburluk olduğu tespit edildi. Ameliyatına karar verdik ve yakınlarına durum anlatıldı, onlar da kabul etti. Yaklaşık 12 saat süren ameliyatla hastanın omurgası düzeltildi ve omurilikteki baskı kaldırıldı. Ameliyat sırasında sırttaki kaynamış 5 omurga kırılıp alındı ve nöromonitör eşliğinde sinirler hassas bir şekilde takip edilerek kamburluk düzeltildi. Ameliyat sonrası hasta yavaş yavaş yürümeye başladı.”

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 21 yıldır yürüyemeyen Hayrullah Karaca, Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sertdemir tarafından gerçekleştirilen 12 saatlik kifoz ameliyatıyla yeniden sağlığına kavuştu.300 metreye kadar yürüyebildiğini ve ihtiyaçlarını bağımsız bir şekilde yerine getirebildiğini ifade eden Karaca, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Ameliyattan sonra aynada arkama baktım. Babama da kaç kere sordum. Babam, 'Sırtın düz olmuş.' dedi. Aynaya baktım, çok mutlu oldum. Şimdi yardıma ihtiyacım yok. Eskiden ağrılarım vardı, şimdi o da yok. Oturmada, kalkmada, yürümede rahatım. İnşallah kendime göre iş bulacağım."

 

