Konya'da 21 yılın sonunda kamburluğundan kurtuldu

Konya'da ikamet eden 34 yaşındaki Hayrullah Karaca, kamburluğu sebebiyle düz yatamama ve yürüyememe şikayeti üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sertdemir, hastanın ileri derecede kifozu olduğunu belirtti.



Yaklaşık 12 saat süren ameliyatla omurgası düzelen Karaca, fizik tedavi sürecinin ardından 6 ay içerisinde ihtiyaçlarını bağımsız karşılayabilir hale geldi.

Hastanın muayenesinde az da olsa bacaklarında hareket tespit edilmesinin kendilerine ümit verdiğini anlatan Sertdemir, şu ifadelerde bulundu:

“Yürümemeye bağlı, 21 yılın getirdiği etkiye bağlı olarak, bacak kaslarında çok ciddi erimeler vardı. Görüntülemeler sonucunda hastada çok ileri derecede kamburluk olduğu tespit edildi. Ameliyatına karar verdik ve yakınlarına durum anlatıldı, onlar da kabul etti. Yaklaşık 12 saat süren ameliyatla hastanın omurgası düzeltildi ve omurilikteki baskı kaldırıldı. Ameliyat sırasında sırttaki kaynamış 5 omurga kırılıp alındı ve nöromonitör eşliğinde sinirler hassas bir şekilde takip edilerek kamburluk düzeltildi. Ameliyat sonrası hasta yavaş yavaş yürümeye başladı.”

300 metreye kadar yürüyebildiğini ve ihtiyaçlarını bağımsız bir şekilde yerine getirebildiğini ifade eden Karaca, yaşadıklarını şöyle aktardı: