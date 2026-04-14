Konya'da protokolden öğrencilere ziyaret

Milletvekili Baykan ve Başkan Altay, okulun tarım, hayvan yetiştiriciliği uygulama alanları ile laboratuvarlarında incelemelerde bulundu.

Başkan Altay öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatları ve hedefleri hakkında bilgi aldı; gençlere desteklerinin süreceğini vurguladı.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Celaleddin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Celaleddin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Samimi bir ortamda geçen buluşmada öğrencilerle sohbet eden Başkan Altay, gençlerin eğitim hayatı, hedefleri ve geleceğe dair beklentileri hakkında görüşlerini dinledi.

Başkan Altay, fırsat buldukça okul ziyaretlerinde bulunduklarını belirterek, “Bugün Kıymetli Milletvekilimiz Mehmet Baykan’la birlikte Celaleddin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gençlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Bugün burada gördüğüm heyecan ve azim, yarınlarımız adına bizlere büyük umut veriyor. Gençlerimizin eğitim hayatını en iyi şekilde değerlendirerek hem kendilerine hem de ülkemize önemli katkılar sunacağına inancım tam. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Baykan ve Başkan Altay, okul bünyesinde eğitim verilen tarım uygulama alanı, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı uygulama alanı ile laboratuvar alanında incelemelerde bulundu.