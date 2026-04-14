Konya dahil 8 ilde 'change' şebekesine darbe!

Konya dahil Adana merkezli 8 ilde depremde ağır hasar gören araçları 'change' yaparak piyasa süren piyasa çökertildi.

 22 kişinin tutuklandığı operasyonda, şüphelilerden birinin delilleri yok etmek için aracı uçurumdan attığı ortaya çıktı. Operasyonda 129 ağır hasarlı araca el konuldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin aylar süren titiz çalışmasında, depremde kullanılamaz hale gelen araçların organize şekilde piyasaya sürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin, bu araçları sahiplerinden ya da mirasçılarından düşük bedellerle satın alıp bir havuzda topladığı, ardından aynı marka ve modeldeki çalıntı, hacizli veya yakalamalı araçlarla eşleştirerek şasi numaralarını değiştirdiği tespit edildi. Kurdukları atölyelerde işlem gören araçların, tamir edilmiş gibi gösterilip satışa sunulduğu ve bu yöntemle 30 araçtan yaklaşık 25 milyon liralık haksız kazanç sağlandığı ortaya çıkarıldı.

Yapılan tespitlerin ardından Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 9 Nisan'da operasyonun düğmesine bastı. Adana merkezli, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Ankara, Konya ve Samsun'da 48 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda 47 şüpheli yakalandı. 15 milyon TL değerinde 129 ağır hasarlı araca ise el konuldu.

“Uçurumdan atmış”

Yapılan incelemelerde, şüphelilerden birinin hakkında aranma kaydı bulunan aracı delilleri ortadan kaldırmak amacıyla kırsal bir bölgede 100 metrelik uçurumdan attığı, polis ekiplerinin ise aracı bulunduğu yerden çıkararak emniyet otoparkına çektiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişi ise ifadelerinin ardından serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

