Konya dahil 12 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda tutuklu var
Konya dahil 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Örgütün ByLock yazışmalarında adı geçen ve para trafiği tespit edilen şüphelileri gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Örgüt tarafından ders çalışma adı altında örgüt destekçisi yurtlarda yapılan Tıpta Uzmanlı Sınavına katılan, ByLock yazışmalarında adı geçen ve para trafiği tespit edilen şüpheliler yakalandı.
12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar arasında Konya'da yer aldı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Bingöl, Bursa, Çorum, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu ve Rize'de toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 17 şüphelinin ise 15'i aktif kamu görevlisi olduğu ortaya çıktı.