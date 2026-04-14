Konya dahil 8 ilde operasyon: Cephanelik ve milyonluk varlıklara el konuldu!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Adana merkezli 8 ilde Bayğaralar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 287 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından operasyona ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Operasyonlar sonucunda 1 adet el bombası, 4 adet AK 47 otomatik silah, 2 adet otomatik tabanca, 16 adet tabanca ve 25 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ve bin 128 adet fişek, 39 bin 733 adet uyuşturucu hap, 72,5 gram esrar, 45 bin euro ve 33 bin 735 lira ele geçirilmiş, ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 milyon lira olan 2 adet işyeri ile 5 adet araca el koyulmuştur. KOM Başkanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimizin kahraman personeline titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Milletimizin huzurunu hedef alan her türlü suç örgütüne karşı tavizsiz bir duruş sergiliyor, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”