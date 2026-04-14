Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 14 Mart Salı
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 14 Nisan Salı günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
BERKER ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:39B SELÇUKLU
(ÖZEL BELEDİYE SAĞLIK HASTANESİ ÇAPRAZ KARŞISI)
352 75 88
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
AKSOY ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO: 4H SELÇUKLU
(BAŞKENT HAST.KARŞISI YANI)
247 81 97
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
EŞREFOĞLU ECZANESİ
KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:250A MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI 324 45 15)
324 45 49
4. BÖLGE (MERAM)
FEYYAZ ECZANESİ
MELİKŞAH MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:5A MERAM
(NARGROS MARKET ARKASI)
323 83 66
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
KERTMEN ECZANESİ
ULUBATLI HASAN MAHALLESİ KIRBAŞI CADDESİ NO:101A KARATAY
(FETİH CADDESİ ÜZERİ ULUBATLI HASAN CAMİİ YANI)
410 13 16
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
KAŞINHAN ECZANESİ
AKÇEŞME MAHALLESİ HEYAMOLA SOKAK NO:1D KARATAY
(KARATAY BELEDİYE ARKASI, NUMUNE HASTANESİ SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
352 11 24
7. BÖLGE (KARATAY)
ZEYNEP SENA ECZANESİ
HACIVEYİSZADE MAHALLESİ FARABİ SOKAK NO: 48D KARATAY
(21 NOLU İŞGALAMAN ASM KARŞISI, ŞEHİR HASTANESİ YAKINI)
312 82 73
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
HALK ECZANESİ
MEHMET AKİF MAHALLESİ HADİMİ CADDESİ SELSEBİL SOKAK NO:10A SELÇUKLU
(ÖZALKENT 22 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
245 93 92
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
TUBA ECZANESİ
DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ İSTEK SOKAK NO:4/6B SELÇUKLU
(1. ORG. SANAYİ KARŞISI, İKİZ KULELER ALTI ÇELİKKAYALAR MARKET YANI)
249 68 68
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
EYÜP ECZANESİ
SELAHADDİN EYYÜBİ MAHALLESİ AHMET YESEVİ CADDESİ NO:22C SELÇUKLU
(LOKMAN HEKİM SAĞLIK LİSESİ KARŞISI, ASLAN YATAĞANLI FIRIN YANI)
0551 090 47 20
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
OĞLAKÇI ECZANESİ
BOSNA HERSEK MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ NO:4J SELÇUKLU
(KONYA FORUM AVM GENÇLİK MERKEZİ YANI)
233 15 08
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ÇALIŞKAN BOZKIR ECZANESİ
KARAASLAN DEDE MAHALLESİ TAŞRAKARAASLAN CADDESİ NO:28A KARATAY
(9 NOLU KARAASLAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
359 98 94