Konya'nın ilçesinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, farklı olaylarda toplam 6 şahıs hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak' suçlarından işlem başlatıldı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 1 adet sentetik ecza, 8 parça halinde sentetik bonzai ve 1 parça (1,10 gram) esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan ayrı bir çalışmada ise şüpheli bir araçta arama gerçekleştirildi. Aramada 4 adet cep telefonu, 2 adet tablet, 2 adet kulaklık ve 2 adet akıllı saat ele geçirildi. Şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.