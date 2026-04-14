Konya'da göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projeli çalışma kapsamında, Konya merkezli olmak üzere Antalya, Adana, Niğde ve Kırşehir illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Konya merkezli gerçekleştirilen final operasyonunda, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Operasyonlarda ayrıca 12 adet cep telefonu ele geçirilirken, 4 araç üzerine “alınamaz-satılamaz” şerhi konuldu, 3 araca ise el konuldu.
Yapılan çalışmalar kapsamında organizatörlere toplam 670 bin TL idari para cezası uygulanırken, 44 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.