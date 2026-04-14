Karatay BİLSEM'den önemli başarı

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 20. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına (TÜBİTAK 2204-B) bu yıl 19 bin 437 proje başvurusu yapıldı. Proje başvuruları, görevli jüri üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve yapılan ön değerlendirme sonucunda Türkiye genelinde 10 alanda toplam bin 200 proje bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Karatay Bilim ve Sanat Merkezi, Antalya’da düzenlenen bölge finalinde bölgede sergilenmeye hak kazanan toplam 100 proje içerisinden Kimya, Teknolojik Tasarım, Matematik ve Değerler Eğitimi alanlarında 6 projeyle sergide yerini aldı.

3 gün süren sergi ve jüri değerlendirmeleri sonucunda Kimya alanında "Radbiowear: Kurşunsuz Radyasyon Koruyucu Sağlıkçı Giyilebilir Seti" başlıklı proje, bölge birincisi oldu. Proje sahibi öğrenciler ve danışman öğretmenleri, 27-30 Nisan tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye Finali’nde yarışacak. Ayrıca Karatay Bilim ve Sanat Merkezi ekibibölge finaline katılma başarısı gösterdi.