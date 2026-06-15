Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 15 Haziran Pazartesi günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 15 Haziran Pazartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
GÜVEN ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:25D SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI)
352 06 64
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
HANDE ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO: 4J SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ KARŞISI)
247 77 33
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
EROL CAN ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:107D SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ CİVARI)
247 43 77
4. BÖLGE (MERAM)
YAYLA ECZANESİ
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:32E MERAM
(MERAM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST. ACİL KAPISI KARŞ.)
323 11 93
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
MERVE TÜRKÖZ ECZANESİ
ULUBATLI HASAN MH. KAPI SK.NO:2A KARATAY
(İL JANDARMA ARKA TARAFI, METRO MARKET ARKASI)
233 20 24
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ŞÖLEN ECZANESİ
KONEVİ MAHALLESİ FERİTPAŞA CADDESİ APAK APT. NO:34B MERAM
(ANIT CİVARI,STADYUM KARŞISI)
333 00 11
7. BÖLGE (KARATAY)
KARŞEHİR ECZANESİ
FETİH MAHALLESİ AHMET EFENDİ SOKAK NO:2D KARATAY
(37 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
355 70 95
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
EMEL ECZANESİ
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ TÜYBEK ÇARŞISI NO:11D SELÇUKLU
(TÜYBEK ÇARŞISI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
246 45 00
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÖZLEM SARAÇ ECZANESİ
BUHARA MH. ABDÜLHAMİT CD. NO:5D SELÇUKLU
(BARIŞ CADDESİ 56 NOLU ASM KARŞISI)
249 52 49
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
BAHÇEŞEHİR ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR CADDESİ NO: 16E SELÇUKLU
(BAHÇEŞEHİR KONUTLARI KARŞISI, SELÇUKLU MEPAŞ YANI)
362 22 20
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
SELÇUK TIP ECZANESİ
BOSNAHERSEK MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CADDESİ NO:248C SELÇUKLU
(SELÇUK TIP FAKÜLTESİ KARŞISI,FORUM KAMPÜS İŞ MERKEZİ)
0540 190 13 91
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
AVİVA ECZANESİ
YENİŞEHİR MH. GAZZE CD. NO:39C MERAM
(GAZZE CD. ÇINAR KONAKLARI ALTINDA)
236 06 63