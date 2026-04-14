  • Konyaspor-Fenerbahçe maçının biletleri el yakıyor!

Konyaspor-Fenerbahçe maçının biletleri el yakıyor!

Türkiye Kupası çeyrek final maçında 21 Nisan Salı günü Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Konyaspor'da kritik maçın bilet fiyatları belirlendi. Fiyatlar deyim yerinde ise el yakıyor

Konyaspor-Fenerbahçe maçının biletleri el yakıyor!
Hüseyin Turgut
Hüseyin Turgut
Tümosan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe'yi konuk edecek. 21 Nisan Salı günü saat 20.30’da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri satışa çıkıyor. Karşılaşmanın biletleri, 14 Nisan Salı günü saat 16.00 itibarıyla 2025- 2026 sezonu kombine sahibi taraftarımıza özel indirimli olarak ön satışa sunulacak. 17 Nisan Cuma günü saat 11.00'de ise genel satışa açılacak. Kombine sahibi taraftarlar ise ön satış döneminde her kategoriden bilet satın alabilecekler. Konyaspor yönetiminin belirlediği bilekt fiyatları ise deyim yerinde ise el yakıyor. En düşük bilet fiyatı ön satışta bin 345 TL, genel satışta bin 1922 olarak belirlendi. En yüksek biletler de ön satışta 3 bin 325, genel satışta ise 4 bin 750 TL olarak açıklandı. Misafir tribün biletleri 2 bin 499 TL’den satışa sunulacak. 

Konyaspor-Fenerbahçe maçının biletleri el yakıyor!

Hüseyin Turgut

Konya'da göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi
Konya'da göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi
Konya dahil 12 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda tutuklu var
Konya dahil 12 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda tutuklu var
Konya dahil 8 ilde operasyon: Cephanelik ve milyonluk varlıklara el konuldu!
Konya dahil 8 ilde operasyon: Cephanelik ve milyonluk varlıklara el konuldu!
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 14 Mart Salı
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 14 Mart Salı
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 14 Nisan Salı
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 14 Nisan Salı
Konya'nın hafizeleri taçlandı
Konya'nın hafizeleri taçlandı