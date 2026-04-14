Konyaspor-Fenerbahçe maçının biletleri el yakıyor!

Tümosan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe'yi konuk edecek. 21 Nisan Salı günü saat 20.30’da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri satışa çıkıyor. Karşılaşmanın biletleri, 14 Nisan Salı günü saat 16.00 itibarıyla 2025- 2026 sezonu kombine sahibi taraftarımıza özel indirimli olarak ön satışa sunulacak. 17 Nisan Cuma günü saat 11.00'de ise genel satışa açılacak. Kombine sahibi taraftarlar ise ön satış döneminde her kategoriden bilet satın alabilecekler. Konyaspor yönetiminin belirlediği bilekt fiyatları ise deyim yerinde ise el yakıyor. En düşük bilet fiyatı ön satışta bin 345 TL, genel satışta bin 1922 olarak belirlendi. En yüksek biletler de ön satışta 3 bin 325, genel satışta ise 4 bin 750 TL olarak açıklandı. Misafir tribün biletleri 2 bin 499 TL’den satışa sunulacak.