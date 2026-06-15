Konya ekibinde şampiyonluk coşkusu

Kulüp tarihindeki bu önemli zafer, ilçede ve taraftarlar arasında büyük bir bayram havası estirirken, yeni sezon hazırlıkları başladı.

Konya Amatör 2. Küme Futbol Ligi D Grubu’na sezonu namağlup bitirerek 1. Küme’ye yükselen İ. Çumra Belediyespor’da şampiyonluğun coşkusu yaşanıyor. Grubundaki rakiplerine sahayı dar eden ve lig boyunca bileği bükülmeyen İçeri Çumra Belediyespor, adını bir üst lige yazdırdı.

Kulüp tarihi açısından büyük bir dönüm noktası olan bu zafer, ilçede ve taraftarlar arasında kelimenin tam anlamıyla bir bayram havası estirdi. 2. Amatör Lig’in en yüksek puan barajına ulaşan takım yine İçeri Çumra Belediyespor oldu. Mağlubiyet yüzü görmeyen İçeri Çumra, topladığı 26 puanla D Grubu'nun şampiyonu oldu ve 1. Küme vizesini aldı. İlçede 1. Küme’ye yükselmenin sevinci yaşanırken, şampiyonluk doyasıya kutlandı. Çumra ekibi yeni sezon için de çalışmalarına şimdiden başladı.