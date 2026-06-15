Konya ekibinde şampiyonluk coşkusu

2. Küme D Grubu'na sezonu namağlup bitirerek 1. Küme'ye yükselen İ. Çumra Belediyespor'da şampiyonluğun coşkusu yaşanıyor

Konya ekibinde şampiyonluk coşkusu
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya Amatör 2. Küme Futbol Ligi D Grubu'nu namağlup bitiren İ. Çumra Belediyespor, şampiyonluk coşkusu yaşadı.
  • İçeri Çumra Belediyespor, topladığı 26 puanla grubunu lider tamamlayarak bir üst lig olan 1. Küme'ye yükseldi.
  • Kulüp tarihindeki bu önemli zafer, ilçede ve taraftarlar arasında büyük bir bayram havası estirirken, yeni sezon hazırlıkları başladı.

Konya Amatör 2. Küme Futbol Ligi D Grubu’na sezonu namağlup bitirerek 1. Küme’ye yükselen İ. Çumra Belediyespor’da şampiyonluğun coşkusu yaşanıyor. Grubundaki rakiplerine sahayı dar eden ve lig boyunca bileği bükülmeyen İçeri Çumra Belediyespor, adını bir üst lige yazdırdı.

Konya ekibinde şampiyonluk coşkusu

Kulüp tarihi açısından büyük bir dönüm noktası olan bu zafer, ilçede ve taraftarlar arasında kelimenin tam anlamıyla bir bayram havası estirdi. 2. Amatör Lig’in en yüksek puan barajına ulaşan takım yine İçeri Çumra Belediyespor oldu. Mağlubiyet yüzü görmeyen İçeri Çumra, topladığı 26 puanla D Grubu'nun şampiyonu oldu ve 1. Küme vizesini aldı. İlçede 1. Küme’ye yükselmenin sevinci yaşanırken, şampiyonluk doyasıya kutlandı. Çumra ekibi yeni sezon için de çalışmalarına şimdiden başladı. 

Konya ekibinde şampiyonluk coşkusu

Hüseyin Turgut

Bakmadan Geçme

Konya dahil 34 ilde milyarlarca liralık siber suç operasyonu!
Konya dahil 34 ilde milyarlarca liralık siber suç operasyonu!
Büyükşehir'den milyarlarca liralık su projeleri
Büyükşehir'den milyarlarca liralık su projeleri
Konya'da dalgıç polislerden örnek davranış
Konya’da dalgıç polislerden örnek davranış
Meteoroloji raporunda Konya detayı dikkat çekti!
Meteoroloji raporunda Konya detayı dikkat çekti!
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 15 Haziran Pazartesi günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 15 Haziran Pazartesi günü
Falçatayla kulağı kesilen şahıs Konya'daki hastaneye sevk edildi
Falçatayla kulağı kesilen şahıs Konya'daki hastaneye sevk edildi