Diyanet İşleri, Konya dahil bir çok ilde sözleşmeli alım yapacak

Diyanet işleri Başkanlığı Konya dahil bir çok ilde 3 bin 209 sözleşmeli öğretici alımı yapacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığının, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 3 bin 209 sözleşmeli imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

2024 KPSS Puanı Geçerli Olacak

2024 KPSS puanı esas alınarak taşra teşkilatında 4/B sözleşmeli pozisyonlarında Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 3 bin 209 imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alımı yapılacak.

Konya'nın hafizeleri taçlandı
Bu Habere de Bak
Konya’nın hafizeleri taçlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı sözleşmeli personel alımı kapsamında adaylardan istenen en az 70 KPSS puan şartı ve başvuru sürecine dair detaylar.

Sınavlar Nerede Yapılacak

Gerçekleştirilecek olan sözlü sınav, İlahiyat Fakültesi kontenjan grubu için İstanbul, Manisa, Bolu, Antalya, Kayseri, Trabzon ve Diyarbakır, İmam Hatip Lisesi (İHL) ile Hafız grubu için ise Bursa, Denizli, Samsun, Yozgat, Konya ve Şanlıurfa'da yapılacak. 
Diğer grupların sınavları ise Eskişehir ve Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kaç Puan Alınması Gerekiyor

Sözlü sınava giren adayların en az 70 puan elde etmesi şartı aranıyor. Başvuru ve sınavla ilgili diğer detaylar Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.

Bakmadan Geçme

Konya'da göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi
Konya'da göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi
Konya dahil 12 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda tutuklu var
Konya dahil 12 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda tutuklu var
Konya dahil 8 ilde operasyon: Cephanelik ve milyonluk varlıklara el konuldu!
Konya dahil 8 ilde operasyon: Cephanelik ve milyonluk varlıklara el konuldu!
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 14 Mart Salı
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 14 Mart Salı
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 14 Nisan Salı
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 14 Nisan Salı
Konya'nın hafizeleri taçlandı
Konya’nın hafizeleri taçlandı