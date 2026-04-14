Diyanet İşleri, Konya dahil bir çok ilde sözleşmeli alım yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığının, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 3 bin 209 sözleşmeli imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

2024 KPSS Puanı Geçerli Olacak

2024 KPSS puanı esas alınarak taşra teşkilatında 4/B sözleşmeli pozisyonlarında Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 3 bin 209 imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alımı yapılacak.

Sınavlar Nerede Yapılacak

Gerçekleştirilecek olan sözlü sınav, İlahiyat Fakültesi kontenjan grubu için İstanbul, Manisa, Bolu, Antalya, Kayseri, Trabzon ve Diyarbakır, İmam Hatip Lisesi (İHL) ile Hafız grubu için ise Bursa, Denizli, Samsun, Yozgat, Konya ve Şanlıurfa'da yapılacak.

Diğer grupların sınavları ise Eskişehir ve Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kaç Puan Alınması Gerekiyor

Sözlü sınava giren adayların en az 70 puan elde etmesi şartı aranıyor. Başvuru ve sınavla ilgili diğer detaylar Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.