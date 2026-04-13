Konya'nın hafizeleri taçlandı

Karatay Müftülüğü ’ne bağlı Mengene Nuri Osmaniye Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı. Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine protokol’ün yanı sıra kurs yönetimi, öğrenci velileri ve davetliler katıldı. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ailelerin büyük ilgi gösterdiği programda daha sonra konuşmalara geçildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Nuri Osmaniye Kur'an Kursu Eğitim Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği yöneticileri konuşmalarında, “Böyle güzel hizmetlerde bulunabilmeyi nasip ettiği için Allah’a şükrediyoruz inşallah böyle hayırlı hizmetleri sürdürmeyi rabbim nasip etsin. Gelen misafirlere teşekkür ederiz. Allah kuranla yaşamayı hepimize nasip etsin. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Kuran'dan öte bir hizmet yoktur. Allah bu hizmetleri çoğaltsın. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah bu yolda herkese ulaşmamızı nasip eylesin. Çitayı yükselterek hizmet vermemiz lazım. Etrafımıza iyi örnek olmalıyız. Yaşantımızla yaptıklarımızla gençlerimize iyi örnekler olarak onları hafızlık eğitimine teşvik etmeliyiz bugün mezun olan öğrencilerimiz ile birlikte çıtayı yükselterek çıtayı daha da yükselteceğiz evlatlarımız tebrik ediyoruz” diye konuştular.

'Bu Mutluluk Tarif Edilemez'

Nuri Osmaniye Kur'an Kursu Yöneticisi Sıdıka Karagöz, hafız olan öğrencilerin mutluluğunun tarif edilemez olduğunu belirterek, “Hafizelerimiz büyük gayretle Kur'an’a sarıldı. Bazı zamanlarda çok zorlandılar ama başardılar. Bizi bu işte çalıştıran Allah'a şükürler olsun. Hafız, hayatı Kuranla güzelleştirmektir. Hafızlarımız kendilerine nasip olan bu nimeti inşallah layıkıyla sürdürürler. Bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler taçlarını giydi. Taç giyme töreninde genç hafızların aileleri duygusal anlar yaşadı. İlahi grubunun söylediği ilahiler ve dua eşliğinde program sona erdi.

