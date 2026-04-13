Konya'da hacı adaylarına eğitim tamamlandı

Konya İl Müftülüğü tarafından kutsal topraklara hareket edecek olan 164 kişilik ilk hac kafilesine yönelik düzenlenen 'Hac Eğitim Semineri' tamamlandı.

18 Nisan 2026 tarihinde kutsal topraklara hareket edecek olan 164 kişilik ilk hac kafilesine yönelik düzenlenen "Hac Eğitim Semineri", Konya İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konya İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda 164 kişilik ilk hac kafilesine yönelik düzenlenen 'Hac Eğitim Semineri' kapsamında Müftü Yardımcısı Mustafa Şimşek'in sunum gerçekleştirdiği anlar.

Bu programla birlikte Konya 1. Kafile hacı adaylarına yönelik planlanan eğitim serisinin sonuncusu tamamlanmış oldu.

Program, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Koyuncu tarafından gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Semineri veren İl Müftü Yardımcısı Mustafa Şimşek, kafilede yer alan 164 hacı adayına yolculuk süreci, kutsal topraklardaki ibadet disiplini ve pratik bilgiler hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Şimşek, ilk kafilenin heyecanını paylaştıklarını belirterek adaylara hayırlı yolculuklar ve makbul bir hac ibadeti diledi.

Hacı adaylarının sorularının yanıtlandığı seminer, yapılan duaların ardından sona erdi. 
 

