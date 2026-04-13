  • Selçuklu Belediyesporlu pedallardan madalyalara ambargo

Selçuklu Belediyespor Bisik Takımı, Konya'da düzenlenen Pist Bisikleti Puanlı Ligi 1. Yarışlarında 8 madalya kazandı

Konya’da düzenlenen Pist Bisikleti Puanlı Ligi 1. Yarışları sona erdi. Hafta sonu yapılan yarışlarda Selçuklu Belediyesporlu pedallar madalyaları topladı. Başarılı sonuçlara imza atan mavi-beyazlı pedallar, 8 kez kürsüye çıktı. Derece elde eden sporcular şunlar…

200 metre yarışları

U15 Erkekler: Hüseyin Emir Solmaz (Altın madalya)
U17 Erkekler: Mehmet Efe Kayan (altın madalya), Hasan Can Cırık (gümüş madalya) Bahri Erdem Karataş (bronz madalya).

1 km zamana karşı

U13 Erkekler: Muhammed Said Davran (Bronz madalya)
U15 Erkekler: Hüseyin Emir Solmaz (Altın madalya)
U17 Erkekler: Bahri Erdem Karataş (altın madalya) Mehmet Efe Kayan (bronz madalya)

Scratch Yarışları

U13 Erkekler: Muhammed Said Davran (Bronz madalya)
U15 Erkekler: Hüseyin Emir Solmaz (gümüş madalya) Ömer Kaan Şahin (bronz madalya)
U17 Erkekler: Bahri Erdem Karataş (altın madalya) Mehmet Efe Kayan (gümüş madalya).

Selçuklu Belediyespor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise “Konya Velodrom’da düzenlenen Pist Bisikleti Puanlı Ligi 1. Yarışı tamamlandı. Sporcularımız farklı kategorilerde önemli dereceler elde etti. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi. 

Konya'da hem ekonomiye hem çevreye yararlı sistem
Konya'da ata yadigarları ücretsiz dağıtıldı
Konya'da İsrail'in Radikal Dönüşümü ve Gazze trajedisi ele alındı
Konya'da gayrimenkul piyasası hareketli: Uzmanından kritik uyarı
Konya'da okuma kültürüne anlam katacak etkinlik
Konya'da yeni etapta çalışmalar hız kesmeden sürüyor
