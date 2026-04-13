Milli halterciler rekor peşinde

Milli halterciler gözünü Avrupa Şampiyonası’na dikti. Geçen yıl 8'i altın 19 madalya kazanan milli halterciler, Gürcistan'da düzenlenecek 2026 Avrupa Halter Şampiyonası'na daha fazla şampiyonluk ve Avrupa rekorları için gidecek. Erkek Milli Halter Takımı, teknik direktör Gökhan Kuşçuoğlu, antrenörler Mehmet Doğan, Mehmet Başol ve Cumali Tekin yönetiminde Batum'da 19-26 Nisan'da yapılacak organizasyonun hazırlıklarını Antalya kampının ardından Ankara'da sürdürüyor.

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını değerlendiren antrenör Mehmet Doğan, Antalya'da 45 gün süren ilk kampın ardından ikinci etap kamp çalışmalarını yaklaşık bir aydır Ankara'da sürdürdüklerini söyledi. Kamptaki atmosferin oldukça iyi olduğunu belirten Doğan, "4 antrenör ve 8 sporcuyla Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Sporcularımızın durumları çok iyi, hırsları yüksek. İnşallah sporcularımızın hepsinden madalyalar bekliyoruz, geçen yıl Avrupa'da 8 altın madalya almıştık. Bu yıl hedefimiz 10 altın madalya. 2 Avrupa rekoru bekliyoruz" diye konuştu. Doğan, şampiyona sonrası olimpiyat süreci nedeniyle sıkletlerin değişeceğini vurgulayarak, bu organizasyonda kırılacak rekorların tarihe geçeceğini dile getirdi.

Kadroda genç ve tecrübeli isimlerin bir arada bulunduğunu aktaran Doğan, 60 kiloda ilk kez büyüklerde yarışacak 17 yaşındaki Yiğit Erdoğan'ın yanı sıra Burak Aykun, Ferdi Hardal, Muhammed Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç, Engin Kara, Kaan Kahriman ve Hakan Şükrü Kurnaz'dan madalya beklediklerini kaydetti. Milli takım antrenörlerinden Mehmet Başol da geçen yıl kazanılan 19 madalyanın üzerine çıkmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu başarıyı rekorlarla süslemeyi düşünüyoruz. Motivasyonumuz tam, hazırız” dedi. Milli halterci Kaan Kahriman ise takım olarak şampiyonaya hazır olduklarını belirterek, eski sıkletlerde son kez yarışacakları Avrupa Şampiyonası'nı derecelerle taçlandırmak istediğini söyledi. Geçen yıl 2 altın ve 1 gümüş madalya ile Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan Kahriman, bu yıl tüm madalyalarını altına çevirmek istediğini dile getirdi.