Konya'da ata yadigarları ücretsiz dağıtıldı

Konya Karatay Belediyesi, yerli üretimi teşvik etmek ve doğal tarımı yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü 'Karatay Ata Tohum' projesi kapsamında ücretsiz ata tohumu dağıtımına başladı. Proje çerçevesinde, doğallığını ve besin değerini koruyan ata tohumları vatandaşlarla buluşturuluyor.

Karatay Belediyesi, 2023 yılından bu yana 100 bin ata tohumunu vatandaşlarla buluşturarak yerli üretime önemli katkı sağlarken, bu yıl da çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda 25 bin vatandaşa, 12 farklı üründen oluşan ata tohumu setleri ulaştırılıyor.

Genetiği değiştirilmemiş, katkısız ve sürdürülebilir özellik taşıyan ata tohumları sayesinde vatandaşların kendi sebze ve meyvelerini doğal yöntemlerle yetiştirmeleri hedefleniyor.

Başvurular Nereden Yapılıyor

Ata tohumu almak isteyen vatandaşlar, “Yanıbaşımda Karatay” mobil uygulamasının fırsatlar bölümünden başvuru yapabiliyor. Başvuru yapan vatandaşlar, uygulamada belirtilen dağıtım noktalarından tohum setlerini teslim alabiliyor.

Başvurular Bu Tarihte Sona Erecek

Dağıtılan tohum setlerinde; domates, salatalık, kapya biber, kıl biber, yediveren acı biber, köy biberi, patlıcan, fasulye, kabak, karpuz, kavun ve mısır tohumları yer alıyor. Tohum ekimi ve bakım süreçlerine dair detaylı bilgilere ise atatohum.karatay.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

“Ata Tohumlarını Geleceğe Taşıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, projenin yerli üretime hayırlı olmasını dileyerek, hem şehir hem de ülke tarımı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kılca, “Projemizin yarınlarımıza güzellik katacağına, şehrimize ve tarıma önemli bir değer kazandıracağına inanıyorum.” diye konuştu.

Konya ve Karatay’ın tarih boyunca tarıma yön veren önemli merkezlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Kılca, belediye olarak bu kadim mirasa sahip çıktıklarını belirtti. Kılca, “Mirasçısı olduğumuz bu aziz topraklara minnet ve vefa duygusuyla başlattığımız ‘Karatay Ata Tohum’ projesiyle, doğallığını koruyan tohumları çoğaltarak gelecek nesillere ulaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dağıtım Noktaları

Ata tohumu dağıtımı şu noktalarda gerçekleştiriliyor:
Mengene Sıfır Atık Noktası: Pazartesi–Cumartesi / 10.00–17.00
Aslanlı Kışla Sıfır Atık Noktası: Pazartesi–Cumartesi / 10.00–17.00
Sedirler Sıfır Atık Noktası: Pazartesi–Cumartesi / 10.00–17.00
Trafik Parkı Sıfır Atık Noktası: Pazartesi–Cuma / 09.00–17.00
Karatay Belediyesi: Pazartesi–Cuma / 09.00–17.00. 

