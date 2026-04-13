Konya'nın bu doğal güzelliği dünyaya tanıtılacak

Beyşehir Belediyesi 14-17 Nisan tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarına katılacak. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır yaptığı açıklamada, ilçenin bu doğal güzelliğini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Başkan Bayındır açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Bölgemizin bereketli topraklarından çıkan kıymetli doğal taşlarımızı, dünyanın en önemli fuarlarından biri olan Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı ile uluslararası vitrine taşımaya hazırlanıyoruz. 14-17 Nisan tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek bu büyük organizasyonda, Beyşehir Belediyesi Diyabaz ve Mermer Ocağı İktisadi İşletmemiz ile A Blok 400 numaralı standımızda yerimizi alacağız.”

Seydişehir Bir İlk İmza Attı

Bayındır, belediye bünyesinde açılan ilk doğal taş ocağı olma ünvanını taşıdıklarını belirterek, “Beyşehir’imizin eşsiz mermerini ve diyabazını dünyaya tanıtmak, ilçemizin ekonomisine katkı sağlamak ve üretim gücümüzü uluslararası arenada göstermek adına bu önemli organizasyonda bir kez daha bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca belediye bünyesinde açılan ilk doğal taş ocağı olma ünvanını taşıyan işletmemizle, yerel kalkınmanın en güzel örneklerinden birini sergilemeye devam ediyoruz. Tüm sektör temsilcilerini, yatırımcılarımızı ve hemşehrilerimizi standımıza davet ediyorum.”şeklinde konuştu.