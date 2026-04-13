Adana 01 FK, Konyalı teknik adamla play-off biletini aldı

Konyalı Teknik Direktör Mehmet Yıldırım, Adana 01 FK’nın başında çıktığı son 7 maçını da kazanarak TFF 2. Lig’de fırtınalar estirdi. Yıldırım, takımının başında bugüne kadar çıktığı maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Yıldırım ile yükselişe geçen Adana ekibi yedinci sıradan üçüncü sıraya kadar yükselerek play-off biletini aldı. Son iki sezonda 1922 Konyaspor ve Karaman’da zor şartlar altında başarılı performans sergileyen ve bu takımları ligde tutmayı başaran Mehmet Yıldırım, bu kez gözünü 2. Lig şampiyonluğuna dikti. Ligde 67 puana ulaşan sarı-siyahlı takımın patronu, ikinci sıradaki Muğla’nın 1 puan gerisinde yer alıyor.

Adana 01 FK ile sezon ortasında anlaşan UEFA Pro lisanslı Mehmet Yıldırım, Akdeniz ekibinde müthiş işlere imza atıyor. Takımın başında çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Mehmet Yıldırım, 2,5 puan ortalaması yakaladı. Adana ekibiyle 22 kez gol sevinci yaşayan Yıldırım, maç başına da 2,2 gol ortalamasına ulaştı. Batman Petrolspor’un şampiyon olarak çıktığı grupta sezonu ilk 3’te bitirmesi muhtemel olarak görülen Konyalı hoca, ligin son haftasında deplasmanda 24 Erzincanspor ile karşılaşacak. Ligin son maçını da kazanmak isteyen Adana 01 FK, daha sonra play-off’taki rakibini bekleyecek.