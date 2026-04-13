Konya'da bahar kararsızlığı! Meteoroloji yağış için o günü gösterdi

Haftaya içimizi ısıtarak başlangıç yapan güneş, hafta sonuna doğru kendini nisan yağmurlarına bırakacak. Meteorolojiden alınan verilere göre, kentte önümüzdeki 5 günlük periyotta sıcaklıklar kademeli olarak artış gösterirken gün içindeki ani sıcaklık değişimleri hastalığa davet çıkaracak. Haftanın sonuna doğru ise Konyalıları gök gürültülü sağanak sürprizi bekliyor olacak.

Meteoroloji, kent için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı:

13 Nisan Pazartesi günü hava haftaya parçalı bulutlu bir başlangıç yapacak. Konya'da, en düşük sıcaklık 1∘C beklenirken, en yüksek sıcaklık 12∘C'ye çıkacak. Nem oranı en düşük %34, en yüksek %73arasında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın hızı saatte 8 km olacak.

14 Nisan Salı haftanın en kritik günü olacak. Pus beklenen günde gece termometreler 3∘C'yi gösterirken gün içinde etkili olacak güneş sıcaklığı 19∘C'ye kadar tırmandırtacak. Gece ve gündüz arasındaki 16∘C'lik ani değişim vücut direncini kırarak hastalığa davet çıkaracak. Vatandaşın gün içerisindeki bu keskin değişimden etkilenmemesi için tedbiri elden bırakmaması gerekiyor. Nem oranının ise en düşük %35, en yüksek %78 arasında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın hızı saatte 7 km hızında esecek.

15 Nisan Çarşamba hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 8∘C'yi gösteren termometreler 20∘C'ye tırmanacak. olarak ölçülecek. Nem oranı en düşük %35, en yüksek %83narasında değişirken, rüzgar saatte 9 km'ye çıkacak.

16 Nisan Perşembe sıcaklıklar kademeli artışını sürdürecek. Parçalı bulutlu beklenen günde 11∘C'den 21∘C'ye artış gözükecek. Nem oranının en düşük %36, en yüksek %71 olması bekleniyor. Rüzgar hızı ise saatte 8km'ye düşecek.

17 Nisan Cuma, haftanın sonuna yaklaşırken gök gürültü sağanak yağışla kapanış yapılacak. Hafta boyunca ısınan havanın yerini yağışa bırakması bekleniyor. Yükselen nem oranı cuma günü sağanak yağış olarak geri dönecek. Sıcaklıklar perşembe gününe yakın seyretse de kuzeyden gelen 10 km hızında esecek olan rüzgarla birlikte serin bir hava öngörülüyor.