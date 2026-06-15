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Genç KOMEK Yaz Okulu'na başvuracaklar dikkat! Kayıtlar başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç KOMEK Yaz Okulu, 2026 yaz döneminde de binlerce çocuğu ve genci eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle buluşturacak.

Genç KOMEK Yaz Okulu'na başvuracaklar dikkat! Kayıtlar başladı
Konya Büyükşehir BelediyesiBülten
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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya genelinde gerçekleştireceği Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları başlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu’nun çocukların ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, “Bu yıl Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında 31 ilçemizde 43 KOMEK merkezimiz ile Meram ve Selçuklu bölgelerinde belirlenen eğitim noktalarında 7-14 yaş grubunda 16 bin öğrencimize yüz yüze eğitim vereceğiz. 

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Genç KOMEK Yaz Okulu'na başvuracaklar dikkat! Kayıtlar başladı

Uzaktan eğitim programlarından ise 4 bin öğrencimiz faydalanırken, Özel Genç KOMEK programına da 500 öğrencimizin katılmasını bekliyoruz. Böylece yaz dönemi boyunca toplam 20 bin 500 öğrencimize ulaşmayı planlıyoruz. Eğitimden sanata, spordan kültürel faaliyetlere kadar çok geniş bir yelpazede hazırladığımız programlarla öğrencilerimizin dolu dolu bir yaz dönemi geçirmelerini istiyoruz. Tüm öğrencilerimizi Genç KOMEK Yaz Okulu’na kayıt yaptırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Genç KOMEK kapsamında 15-17 yaş grubuna yönelik eğitimler ise Alaaddin KOMEK ve Araplar KOMEK kurs merkezlerinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 650 gencin eğitim faaliyetlerine katılması öngörülüyor.

Genç KOMEK Yaz Okulu'na başvuracaklar dikkat! Kayıtlar başladı

55 BİN ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERDE BULUŞACAK

Genç KOMEK Yaz Okulu programında öğrenciler; Kur’an-ı Kerim, resim, el sanatları, web tasarım, Arduino, bilgisayar destekli görsel tasarım, kodlama, mobil video düzenleme, oyunlarla matematik, akıl ve zekâ oyunları ile etkileşimli ve hızlı okuma gibi birçok alanda eğitim alma imkânı bulacak.

Genç KOMEK ve Diyanet Yaz Kursları öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik programları kapsamında yaklaşık 55 bin öğrencinin çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlere katılması planlanıyor.

Kent Ormanı, Dutlukır Parkı, Kozağaç Parkı ve Şehir Parkı’nda düzenlenecek oyun kamplarıyla öğrencilerin yaz dönemini verimli ve aktif geçirmeleri hedefleniyor.

Genç KOMEK Yaz Okulu'na başvuracaklar dikkat! Kayıtlar başladı

KONYA TARİHİYLE BULUŞACAKLAR

“Şehrin Kalbinde Yolculuk” etkinliği kapsamında Genç KOMEK öğrencileri, Konya’nın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde tanıyacak. Program çerçevesinde oluşturulan güzergâhta tarihi şahsiyetlerle buluşacak olan öğrenciler, şehrin önemli mekânlarını yakından tanıma fırsatı elde edecek.

YÜZME ETKİNLİKLERİ VE YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

Yaz okulu süresince öğrenciler için yüzme etkinlikleri gerçekleştirilecek. Programa katılan öğrencilere havlu, bone ve yüzme çantası hediye edilecek.

Ayrıca Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, 40 Hadis Ezberleme, Gastronomi, Akıl ve Zekâ Oyunları ile Yakan Top branşlarında yarışmalar düzenlenecek. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler çeşitli ödüllerle ödüllendirilecek.

KAPANIŞ PROGRAMI KARATAY KONGRE MERKEZİ'NDE

Genç KOMEK Yaz Okulu sonunda Karatay Kongre Merkezi’nde geniş katılımlı bir kapanış programı gerçekleştirilecek. Yaklaşık 10 bin kişinin katılımının beklendiği programda öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar sergilenecek, sahne gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Genç KOMEK Yaz Okulu, çocukların ve gençlerin yaz tatillerini eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle değerlendirmelerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler, 16-30 Haziran tarihleri arasında www.komek.org.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi

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