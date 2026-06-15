Konya'da bulunan JÖAK Tırı ilgi görüyor

Hem birliğin yürüttüğü kahramanca faaliyetleri tanıtmak hem de orijinal lisanslı ürünleri vatandaşlarla buluşturmak amacıyla yola çıkan özel tasarım mobil tır, Konya'da yoğun ilgi görüyor.

Şehrin merkez noktalarından Kent Plaza AVM’de konuşlanan JÖAK Store tırı, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Alanı ziyaret eden vatandaşlar, kahraman jandarmamızın operasyonel başarıları ve çalışma prensipleri hakkında birinci ağızdan bilgi sahibi oluyor. Ziyaretçiler aynı zamanda JÖAK ruhunu yansıtan özel koleksiyon tekstil ve aksesuar ürünlerini inceleyerek alışveriş yapma imkânı da buluyor.de yakından incelenebilecek ve satın alınabilecek.

Stantlardan ve mobil tırdan elde edilen gelirin bir bölümü, kurumsal projeleri ve faaliyetleri desteklemek adına ayni ve nakdi olarak JAVDES AŞ’ye aktarılıyor. Hem milli gururumuz JÖAK’ın çalışmalarını yakından görmek hem de bu anlamlı amaca katkıda bulunmak isteyen tüm Konyalılar Kent Plaza AVM'de bulunan tırı ziyaret ediyor.

