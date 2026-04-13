Konyaspor'dan taraftara galibiyet sözü

Tümosan Konyasporlu futbolcular, Karagümrük maçı sonrasında taraftarın yanına giderek Antalyaspor maçın için galibiyet sözü verdiler. 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçı sonrasında takımı tribüne çağıran yeşil-beyazlı taraftarlar ile futbolcular arasında kısa bir konuşma yapıldı. Nalçacılılar Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, takıma yönelik bir konuşma yaparak Antalyaspor maçının kendileri için önemini vurguladı. Apalı, 17 Nisan Cuma günü oynanacak karşılaşmadan galibiyet beklediklerini söyledi. Konyaspor’un kaptanları başta olmak üzere diğer futbolcular da galip gelmek adına ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdiler.