Konyaspor'un sağ beki Antalya maçına yetişmeyebilir!

Tümosan Konyaspor’un sağ beki Yhoan Andzouana’nın Antalyaspor maçında da forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük mücadelesi öncesi kadrodan çıkarılan yeşil-beyazlı futbolcunun tedavisi devam ediyor. Sol arka adalesinde zorlanma ve ödem tespit edilen Yhoan’ın Antalyaspor maçına yetişmesinin zor olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili kısa açıklama yapan Teknik Direktör İlhan Palut, “Yhoan, Samsun deplasmanı sonrasında yapılan ilk idmanda adalesinde ağrı hissetti. Yapılan MR ve muayene sonucunda adalesinde ufak bir ödem tespit edildi. Büyük olasılıkla Antalyaspor maçında da oynamayacak. Kupa maçına yetişmesini bekliyoruz” dedi. Karagümrük maçında da Yhoan’ın yerine Jin Ho Jo sağ bekte görev yapmıştı.