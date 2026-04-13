Konyaspor bugün izinli
Fatih Karagümrük galibiyetiyle derin bir nefes alan yeşil-beyazlılar bugünü dinlenerek geçirecek
Tümosan Konyaspor bugünü izinli geçirecek. Süper Lig’in 29. haftasında dün sahasında ligde kalma adına Fatih Karagümrük karşısında kritik bir galibiyete imza atan yeşil-beyazlı temsilcimiz bugün dinlenecek. Anadolu Kartalı yarın saat 12.00'de Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla 17 Nisan Cuma günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Yeşil-beyazlılar hafta boyunca çalışmalarını günde yapacağı tek idmanlarla sürdürecek. Antalya seferi perşembe günü başlayacak. Ligde son 5 maçını kaybetmeyerek düşme hattıyla tamamen uzaklaşan Konyaspor, henüz düşme korkusunu üzerinden atamayan Antalyaspor karşısına puan ya da puanlar için çıkacak. Anadolu Kartalı, kalan 5 haftada maksimum puanı toplayıp, sezonu en üst sıralarda tamamlamak istiyor.