Stanojevic: Konya'yı seviyorum

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Konyaspor’u ve Konya’yı sevdiğini söyledi. Dün oynanan maçın ardından Konya’ya ile ilgili gelen soruyu cevaplayan Sırp teknik adam şöyle konuştu, “Konyaspor’a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de bana ilk defa hocalık yapma şansını veren Konyaspor’dur. Burada çok güzel duygular yaşadım. Tabii ki kazanmak için geldik buraya ama maalesef olmadı. Şu andan bahsetmem gerekirse üzgünüm. Hayal kırıklığına uğradım. Konya’ya karşı pozitif duygularım olduğumu söyleyebilirim. Burada iyi anılarım var. Konya'yı gerçekten sevdiğimi söyleyebilirim”.