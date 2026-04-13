Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'de sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi.

Haberin Özeti

  • Akdeniz'de, saat 08.48'de Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • AFAD verilerine göre sarsıntı, Demre'ye 55,47 km uzaklıkta ve 16,17 km derinlikte kaydedildi.
  • Demre Kaymakamı Emin Bağlı, depremin açık denizde olduğunu belirterek herhangi bir olumsuzluk veya ihbar bildirilmediğini açıkladı.

Akdeniz'de saat 08.48'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, Demre'ye 55,47 kilometre uzaklıkta ve 16,17 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Demre Kaymakamı Emin Bağlı, AA muhabirine, depremin merkez üssü Demre olarak gösterilse de denizin açıklarında olduğunu belirtti:

 “Herhangi olumsuzluk yok, kendim de hissetmedim. Geçenlerde de bu büyüklükte merkez üssü Demre olarak gösterilen bir deprem oldu. Açık denizde olan Demre olarak da gösteriliyor fakat biz hissetmiyoruz. Herhangi ihbar bildirilmedi ve herhangi olumsuzluğumuz yok.”

