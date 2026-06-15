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Konyalı Dr. Şener'den Kiraz Festivaline ziyaret

Tekirdağ'da Kiraz Festivali başladı.

Konyalı Dr. Şener'den Kiraz Festivaline ziyaret
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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2,2 milyon kişinin beklendiği festivalde konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar’ın himayesinde yapılan festivale yurt içi ve özellikle balkan ülkelerinden yoğun katılımcı bekleniyor. 

Konyalı Medya editörü Dr. Orhan Ahmet Şener davet üzerine Süleymanpaşa  Basın Mensupları Derneğinin Standını ziyaret etti. 

Şener, Basın Mensupları Derneği Başkanı Abdullah Yalçın'la Tekirdağ’daki ve Anadolu’daki yerel basınla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. 

Haber Merkezi

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