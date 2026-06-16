Konya'da tarihin filmi: 'Suriçi'nin Hikayesi'

Galaya AK Parti ve MHP İl Başkanları ile belediye başkanları katıldı; proje, şehrin tarihi hafızasını geleceğe taşıyan önemli bir eser olarak vurgulandı.

Meram Belediyesi tarafından hazırlanan “Suriçi’nin Hikayesi” filminin gala gösterimi Dedeman Otel Balo Salonu’nda gerçekleştirildi. Suriçi bölgesinin tarihi ve kültürel mirasını beyaz perdeye taşıyan film, gala gecesinde katılımcılarla buluşurken Şükran Kentsel dönüşümün bugünkü muhteşem hali için ne denli zorlu süreçlerden geçildiği projenin büyüklüğünü ortaya koymuş oldu.

Meram Belediyesi'nin Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hazırlanan tanıtım filminin gala programına büyük bir katılım gerçekleşti. Programda AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü ve kurum kuruluş temsilcilerinin yanısıra süreçte emeği olan isimler yer aldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı galada ilk kez izlenen ve yaklaşık 40 dakika süren filmde, Konya’nın tarihi merkezlerinden biri olan Suriçi’nin dönüşüm süreci tüm yönleriyle anlatıldı.

SURİÇİ, BÜYÜK BİR EMEĞİN VE KARARLILIĞIN HİKÂYESİDİR

Programda konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yalnızca bir dönüşüm çalışması olmadığını, Konya’nın tarihi hafızasını geleceğe taşıyan önemli bir eser olduğunu söyledi. Şehre ve şehrin geleceğine atılmış güçlü bir imzayı, geçmişle geleceğin buluşmasını, bir hayalin gerçeğe dönüşmesini yaşamak amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden Kavuş, şöyle konuştu:

'Bu şehirde doğan, büyüyen, bu şehrin sokaklarında yürüyen tüm insanlar buranın Konya'nın kalbi olduğunu bilir. Burası sokaklardan, evlerden ve dükkanlardan öte Konya'nın özü ve özetidir. Ancak yıllar içinde tüm bu özelliklerini kaybetmiştir. Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi işte tüm bunların gölgesinde bir hayalin ve bir umudun adı oldu. Geleceğimize karşı taşıdığımız sorumluluğun da bir anıtı oldu.'

Tüm meşakkatlerin sonunda ortaya büyüleyici bir eser çıktığına dikkati çeken Kavuş, "Bu umudun nasıl büyük emeklerle ve büyük fedakarlıklarla gerçekleştiğini tarihe not olarak düşmek amacıyla bu film hazırlandı. Suriçi'nin Hikayesi büyük bir emeğin ve kararlılığın hikayesidir. Kamera arkasında tam 22 yılın alın teri var." ifadesini kullandı. Projeye destek veren başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere tüm kurum ve paydaşlara teşekkür eden Kavuş, “Bu başarı bir kişinin değil, bir ekibin, bir kurumun ve bir şehrin başarısıdır” ifadelerini kullandı.

SURİÇİ, DARÜLMÜLK VİZYONUNUN ÖNEMLİ PARÇASI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Suriçi'nin Hikayesi'nin, daha büyük bir hikayenin de bir parçası olduğunu kaydetti. Altay konuşmasında Suriçi Projesi'nin Konya’da yıllardır sürdürülen ortak çalışma kültürünün önemli bir sonucu olduğunu vurguladı.

Darülmülk adı altında Konya'nın kadim kültürünü ortaya çıkaracak daha büyük bir iş yaptıklarını vurgulayan Başkan Altay, şöyle devam etti: " Bu eser, Konya Modeli Belediyecilik anlayışının en somut örneklerinden biridir. Merkezi hükümet, Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi ve ilgili kurumlar el ele vererek bu projeyi hayata geçirdi. Mevlana Çarşı ve Altın Çarşı'yla başlayıp, Suriçi çarşılarıyla devam eden, Larende kentsel dönüşümüyle taçlanan, Sırçalı Medrese ve Sahibata arasındaki kamulaştırmalarla devam eden, bugünlerde Mevlana Caddesi çevre düzenlemesiyle yeni bir hayat bulan Şems bölgesinde yapmış olduğumuz çalışmalarla inşallah gelecekte çok güzel eserler ortaya çıkacak. 2004 yılında başlayan bir projeyi 22 yıl sonra tamamlayabilmek Konya’ya özgü bir başarıdır. Biz başladığımız işleri yarım bırakmıyor, şehir için kurulan hayalleri hep birlikte gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.