Konya'da gayrimenkul piyasası hareketli: Uzmanından kritik uyarı

Gayrimenkul piyasasında yaşanan bu hareketlilik, yapılacak yatırımların da bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Konya Emlakçılar Odası Başkanı Abdullah Çiftci, maliyetlerin arttığına dikkat çekerek yatırım kararlarının ertelenmemesini tavsiye ediyor.

Dolandırıcılara Dikkat Edin

Gayrimenkul alım-satım süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için uyarılarda bulunan Çiftci, sazan sarmalı ve kapora dolandırıcılığına karşı şu sözlerle uyarıda bulundu:

"Öncelikle, ödeme hesabınıza geçmeden tapu devir ve taahhüt işlemlerine kesinlikle başlanmamalıdır. İkinci olarak, havale ve EFT işlemleri tamamlanmadan, yani ödeme karşı tarafa ulaşmadan tapu devri gerçekleştirilmemelidir. Özellikle ‘sazan sarmalı' ve ‘kaparo' dolandırıcılığı gibi yöntemlerin, tapu devir işlemlerinde veya mesai bitimine yakın saatlerde daha sık tercih edildiği bilinmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu tür durumlara karşı dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca alıcı ve satıcının birbirini görmeden, aracılık yapan ve Konya Emlak Odası'na kayıtlı meslektaşlarımızla yüz yüze gelmeden, tapu devrini gerçekleştirecek kişilerle ve sözleşmeye taraf olanlarla görüşmeden kesinlikle işlem yapmamalarını tavsiye ediyoruz"

Konya Emlakçılar Odası Başkanı Abdullah Çiftci, yatırımcılara uyarıda bulundu

"Altın Fiyatları ve Faiz oranları Vatandaşı Nasıl Etkiliyor

Piyasadaki dalgalanmanın zaman zaman sektörü etkilediğine değinen Emlak Uzmanı Demir Simen piyasadaki dalgalanmaların gayrimenkul sektörünede yansıdığını, "Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve faiz oranlarının yüksek olması, yatırımcıların sabit seviye ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Döviz kurları ve altın fiyatlarının da dengeye oturması, ayrıca fahiş fiyat artışlarının kontrol altına alınması gerekmektedir. Piyasada aynı nitelikteki bir gayrimenkulün farklı yerlerde farklı fiyatlarla sunulması da vatandaşlarımızı zorlayan unsurlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle, gayrimenkul alım sürecinde kurumsal firmalarla çalışılması büyük önem taşımaktadır" sözleriyle ifade etti.

Dolandırcılara karşı da dikkatli olunması gerektiği husuusnda uyarıda bulunan Simen, güvenilir ve kurumsal firmalarla çalışmanın önemini vurguladı.