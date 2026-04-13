Konya'da okuma kültürüne anlam katacak etkinlik

Selçuklu Belediyesi, bu yıl 4.kez yazar ve öğrencileri bir araya getiriyor.

Selçuklu Belediyesi, öğrencilerin kültürel gelişimine katkı sunmak ve okuma alışkanlıklarını pekiştirmek adına , 21 Nisan’a kadar devam edecek Okur-Yazar Buluşmaları'nı sürdürüyor. 

Konya'da bahar kararsızlığı! Meteoroloji yağış için o günü gösterdi
Bu Habere de Bak
Konya'da bahar kararsızlığı! Meteoroloji yağış için o günü gösterdi

Okumadığın Gün Karanlıktasın

“Okumadığın Gün Karanlıktasın” temasıyla hayata geçirilen Okur-Yazar Buluşmaları bu yıl 4. kez öğrencilerle yazarları buluşturuyor. 
Selçuklu Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğünce gerçekleştirilen söyleyişilerde; Kütüphane Haftası kapsamında 25 farklı okulda 25 farklı yazar, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin eğitim düzeyi ve yaş gruplarına göre nitelikli içeriklerle zenginleştirilen program, öğrencilerin yazarlık serüvenlerine yakından tanıklık etmelerine imkan sağlıyor.

Konya Selçuklu'daki Okur Yazar Buluşması etkinliği sonunda yazar Mehmet Ali İnan'a plaket takdim edildiği an.

Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte Eğitimci Yazar Mehmet Ali İnan, “Hz. Muhammed (S.A.V) ’in  Çocukluğu” isimli kitabı hakkında öğrencilere söyleşi gerçekleştirdi. Okumanın önemine değinen İnan, öğrencilerden yazarlık serüveni ve kitap hakkında gelen soruları cevaplandırdı. 

Başkan Pekyatırmacı, okuyan ve sorgulayan bir neslin bilgili toplum için önemine vurgu yaparak söyleyişilerin farklı bakış açısı kazandırmadaki önemine değindi.

Etkinliğin ardından Yazar Mehmet Ali İnan’a plaket takdim edildi. 
 

Konya'da hem ekonomiye hem çevreye yararlı sistem
Konya'da hem ekonomiye hem çevreye yararlı sistem
Konya'da ata yadigarları ücretsiz dağıtıldı
Konya'da ata yadigarları ücretsiz dağıtıldı
Konya'da İsrail'in Radikal Dönüşümü ve Gazze trajedisi ele alındı
Konya’da İsrail’in Radikal Dönüşümü ve Gazze trajedisi ele alındı
Konya'da gayrimenkul piyasası hareketli: Uzmanından kritik uyarı
Konya'da gayrimenkul piyasası hareketli: Uzmanından kritik uyarı
Konya'da okuma kültürüne anlam katacak etkinlik
Konya'da okuma kültürüne anlam katacak etkinlik
Konya'da yeni etapta çalışmalar hız kesmeden sürüyor
Konya’da yeni etapta çalışmalar hız kesmeden sürüyor