  • Haberler
  • Spor
  • Konyaspor'un genç ismi gol krallığı tacını taktı

TFF U16 Gelişim Ligi 9. Grup'ta mücadele eden ve grubunu lider olarak tamamlayan Tümosan Konyasporlu Hüseyin Emir Omaş 37 gol ile U16 Liginin gol kralı oldu

Haber Merkezi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

TFF U16 Gelişim Ligi 9. Grup’ta mücadele eden ve grubunu 68 puanla lider olarak tamamlayan Tümosan Konyaspor forma giyen forvet oyuncusu Hüseyin Emir Omaş 37 golle U16 Liginde gol kralı oldu. 2025-2026 sezonunda Konyaspor'a transfer olan ve başarısını burada katlayarak devam ettiren genç yetenek 2025-2026 sezonunda yeşil beyazlı forma ile attığı 37 gol ile takımının başarısına büyük katkı sağladı.

Hedefini iyi karakterli bir futbolcu olmak olarak belirleyen ve geleceğin yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Hüseyin Emir Omaş, “Futbolu çok seviyorum. Küçük yaşlardan beri futbol oynuyorum. Bu sezon Denizlispor’dan Konya'ya geldim. Burada futbolcu arkadaşlarımdan ve hocalarımdan destek görerek 37 gol atmaya muvaffak oldum. Grubu lider olarak tamamladık. İnşallah play off’ta da hedefimiz Türkiye şampiyonluğu" dedi. 

Bu Habere de Bak
Konyasporlu Muleka’dan flaş açıklama
Bakmadan Geçme

Konya'da hem ekonomiye hem çevreye yararlı sistem
Konya'da ata yadigarları ücretsiz dağıtıldı
Konya'da İsrail'in Radikal Dönüşümü ve Gazze trajedisi ele alındı
Konya'da gayrimenkul piyasası hareketli: Uzmanından kritik uyarı
Konya'da okuma kültürüne anlam katacak etkinlik
Konya'da yeni etapta çalışmalar hız kesmeden sürüyor
