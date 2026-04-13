Konyasporlu Muleka'dan flaş açıklama

Konyaspor’un yıldız isimlerinden Muleka, Fatih Karagümrük karşısında alınan galibiyetin önemin vurgu yaparak, “9 maç öncesinde ligde kalabilmemiz adına çok önemli maçlar olduğunu söylemiştim. Son 5 haftalık süreç var. Bu süreçte artık hedefimiz farklı” dedi. Yayıncı kuruluşa konuşan Jakcson Muleka, “Gerçekten çok önemli bir galibiyet olduğunu söyleyebiliriz. Bunun bilincinde maça çıktık. Her birimiz bu bilinçle çıktığımız maçta galip gelmesini bildik. Ekipçe birlikte yaptık bunu, birlikte başardık. Gerçekten önemli ve çok güzel bir galibiyet aldık” dedi.

Sezonun kalan bölümüne de değinen tecrübeli oyuncu, “9 maç öncesinde ligde kalabilmek adına çok önemli maçlarımız olduğunu, bunları final olarak gördüğümüzü söylemiştim. Şu an nitekim 5 maç kaldı. Ancak bu süreç artık ligde kalmak amacıyla değil, daha farklı hedeflerle ilerlediğimiz bir dönem” dedi. Kalan maçlarda maksimum puanı almak istediklerini söyleyen Muleka, “Kalan maçlarda alabildiğimiz kadar puanları toplayıp ligi daha güzel, daha iyi ve hak ettiğimiz pozisyonlarda bitirmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.