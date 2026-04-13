Tümosan Konyaspor’un teknik patronu İlhan Palut, yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralına değinerek, “Kural nasıl olacak bilemiyoruz, ancak yeni dönemde tüm hakkımızı kullanacağız” dedi. Fatih Karagümrük maçı sonrasında konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap veren tecrübeli teknik adam şöyle konuştu, “Türk oyuncular beklesin, yabancılar oynasın gibi bir anlayış kesinlikle söz konusu değil. Şu an 16 yabancı futbolcumuz var. Önümüzdeki sezon kural nasıl uygulanacak bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili kulüpler ve TFF arasında görüşmeler var. Son sözü onlar söyleyecek, kural ne olur bilmiyorum ancak biz yeni sezonda yabancı hakkımızın hepsini kullanacağız”. Palut ayrıca yeni sezon planlaması için de çalışmalara başlayacaklarını sözlerine ekledi.