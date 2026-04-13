Kramer: Çok önemli bir 3 puandı

Konyaspor'un golcüsü Blaz Kramer'den kritik açıklama.

Kramer: Çok önemli bir 3 puandı
Konyaspor’un golcüsü Blaz Kramer, kritik Fatih Karagümrük galibiyetini değerlendirdi. Yayıncı kuruluşa konuşan Kramer, alınan 3 puanın düşme hattından uzaklaşma açısından kritik olduğunu belirterek, takımın plana sadık kaldığını söyledi. Arkadaşlarını tebrik eden Sloven forvet, “Öncelikle tüm takım arkadaşlarımı canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Bizim için çok önemli 3 puan olduğunu bildiğimiz bir maça çıktık. Çünkü düşme potasının üzerinde daha güvenli bir sıralamaya gelebilmek adına çok değerli bir puandı” dedi.

Takımın ortaya koyduğu performansa da değinen Kramer, plana sadık kalındığını belirterek, “Tüm takım arkadaşlarımız plana sadık kaldı. Bugün kimin skor yaptığı önemli değil. Ben gol attığım için mutluyum ama asıl mutluluk takıma katkı sağlamak” ifadelerini kullandı. Maç boyunca yüksek enerjiyle oynadıklarını belirten Kramer, “Çok pozitif ve yüksek enerjiyle çok iyi oynadığımız bir maçı tamamladık. Güvenli bir pozisyona gelmek ve düşme potasından uzaklaşmak için çok önemli bir 3 puandı” dedi.

Konyaspor'un teknik patronu Palut'tan uyarı
Bu Habere de Bak
Konyaspor’un teknik patronu Palut’tan uyarı
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da hem ekonomiye hem çevreye yararlı sistem
Konya'da hem ekonomiye hem çevreye yararlı sistem
Konya'da ata yadigarları ücretsiz dağıtıldı
Konya'da ata yadigarları ücretsiz dağıtıldı
Konya'da İsrail'in Radikal Dönüşümü ve Gazze trajedisi ele alındı
Konya’da İsrail’in Radikal Dönüşümü ve Gazze trajedisi ele alındı
Konya'da gayrimenkul piyasası hareketli: Uzmanından kritik uyarı
Konya'da gayrimenkul piyasası hareketli: Uzmanından kritik uyarı
Konya'da okuma kültürüne anlam katacak etkinlik
Konya'da okuma kültürüne anlam katacak etkinlik
Konya'da yeni etapta çalışmalar hız kesmeden sürüyor
Konya’da yeni etapta çalışmalar hız kesmeden sürüyor