Kramer: Çok önemli bir 3 puandı

Konyaspor’un golcüsü Blaz Kramer, kritik Fatih Karagümrük galibiyetini değerlendirdi. Yayıncı kuruluşa konuşan Kramer, alınan 3 puanın düşme hattından uzaklaşma açısından kritik olduğunu belirterek, takımın plana sadık kaldığını söyledi. Arkadaşlarını tebrik eden Sloven forvet, “Öncelikle tüm takım arkadaşlarımı canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Bizim için çok önemli 3 puan olduğunu bildiğimiz bir maça çıktık. Çünkü düşme potasının üzerinde daha güvenli bir sıralamaya gelebilmek adına çok değerli bir puandı” dedi.

Takımın ortaya koyduğu performansa da değinen Kramer, plana sadık kalındığını belirterek, “Tüm takım arkadaşlarımız plana sadık kaldı. Bugün kimin skor yaptığı önemli değil. Ben gol attığım için mutluyum ama asıl mutluluk takıma katkı sağlamak” ifadelerini kullandı. Maç boyunca yüksek enerjiyle oynadıklarını belirten Kramer, “Çok pozitif ve yüksek enerjiyle çok iyi oynadığımız bir maçı tamamladık. Güvenli bir pozisyona gelmek ve düşme potasından uzaklaşmak için çok önemli bir 3 puandı” dedi.