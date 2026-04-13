Konyaspor'un teknik patronu Palut'tan uyarı

Tümosan Konyaspor’un Teknik Direktörü İlhan Palut, düşme hattından uzaklaşmaları adına önemli bir avantajı eline aldıklarını ancak rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi. Palut konuyla ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı, “Oyuncularımla da değerlendirme yaptım. Her şeyin en negatifini sürekli düşünmek doğru değil ama bunu tamamen yok saymak da hata olur. Önemli olan, bunu akılda tutup dikkatli kalmak. Karagümrük maçı öncesinde ‘Bu karşılaşmayla işi bitirebiliriz’ dedik. Bunları konuştuk. Bitirsek ne olur? Biz baskı altında olmayı seçmiş bir mesleğin içindeyiz. Yarın yine çıkıp daha iyi oynamak, kazanmak ve yukarı tırmanmak zorundayız. Bu işi yaptığımız sürece bize rahat yok. Ligde her zaman daha iyisini hedeflemek zorundayız. Evet, düşme hattıyla aramızda önemli avantajımız var. Bunu inkâr edemeyiz. Ama bu avantajı korumak için çok daha dikkatli ve disiplinli bir şekilde mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor”.