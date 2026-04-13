Konyaspor'un golcüsü bunu ilk kez başardı

Tümosan Konyaspor’un forveti Blaz Kramer, yeşil-beyazlı takımdaki ikinci döneminde ilk 11’de başladığı bir maçta ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Sloven santrfor, oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda attığı gollerle takımına önemli katkılar sağlarken, ilk 11’de başladığı karşılaşmalarda ise gol atamamıştı. Kramer, oyuna sonradan dahil olduğu 4 karşılaşmada ise birer gole doğrudan katkı vererek dikkat çekti. Kramer, son olarak Fatih Karagümrük maçında 90 dakika sahada kaldı ve 3-0 sona eren karşılaşmada takımının ilk golünü kaydederek perdeyi açtı. Bugüne kadar lig ve kupada forma giydiği 12 maçta 5 gol atan Kramer; Gaziantep FK, Galatasaray, Kocaelispor ve Samsunspor karşılaşmalarında oyuna sonradan girerek fileleri havalandırmıştı.